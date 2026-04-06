Veja o que se sabe sobre o afogamento do menino de 3 anos em São Carlos

Local da tragédia e pequeno Davi no detalhe. - Crédito: SCA

Saiba Mais Tragédia Criança morre após se afogar em piscina no Jardim Embaré

Uma tragédia marcou a manhã desta segunda-feira (6), no bairro Jardim Embaré, em São Carlos. O pequeno Davi Lucca Aparecido Gonçalves Cunha, de apenas 3 anos, morreu após se afogar em uma piscina localizada em uma área de lazer.

Segundo informações apuradas, o pai da criança estava sozinho com o filho no local. Ele relatou que este seria seu primeiro dia de férias do trabalho, em um restaurante na região central, e que preparava o espaço para um momento de confraternização com amigos.

Enquanto realizava os afazeres, a criança brincava de bicicleta em um espaço considerado seguro, próximo a uma piscina de bolinhas. A piscina principal, segundo o relato, estava coberta com lona e protegida.

Em determinado momento, o pai precisou ir ao banheiro e, ao retornar, percebeu o desaparecimento do filho. Inicialmente, ele não suspeitou da piscina justamente por ela estar coberta. Após buscas pelo local, decidiu verificar a piscina e, ao levantar a lona, encontrou a criança já boiando na água.

Desesperado, o pai retirou o menino da piscina e saiu em busca de socorro. A vizinha estava saindo da garagem da residência e, por sorte, foi avistada pelo pai, que rapidamente pediu ajuda. Ele relatou a situação, e ambos seguiram imediatamente para a UPA do Santa Felícia.

Ao dar entrada na unidade de saúde, a criança já estava em parada cardiorrespiratória. As equipes médicas iniciaram imediatamente os procedimentos de reanimação (RCP), mas, apesar dos esforços, o óbito foi constatado.

A Polícia e a equipe de perícia foram acionadas para a área de lazer, e o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos.

Leia Também