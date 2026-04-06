Criança morre após se afogar em piscina no Jardim Embaré

Viatura na UPA Santa Felícia - Crédito: SCA

Uma criança de apenas três anos morreu após se afogar em uma piscina na manhã desta segunda-feira (6), no bairro Jardim Embaré.

De acordo com as primeiras informações,o menino foi encontrado pelos próprios familiares já em situação de afogamento. Desesperados, eles socorreram a criança por meios próprios até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santa Felícia.



Na unidade, equipes médicas realizaram manobras de reanimação, mas, apesar dos esforços, a criança não resistiu e teve o óbito confirmado.

As circunstâncias do afogamento ainda deverão ser apuradas.

Mais informações a qualquer momento.

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