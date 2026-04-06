Cineasta são-carlense lança novo média-metragem e conquista público com universo de super-heróis

O cineasta são-carlense Theodoro Traina acaba de lançar seu mais novo trabalho, o média-metragem “Pássaros da Meia-Noite”, reforçando o potencial do audiovisual produzido em São Carlos. Após o curta “Pipoca Amanteigada”, o diretor aposta agora em um universo de super-heróis ambientado no Brasil, com uma narrativa intensa e carregada de emoção.

A obra estreou no último dia 3 e já vem recebendo avaliações positivas do público, sendo considerada um dos trabalhos mais marcantes do jovem diretor até aqui. Em ascensão, Traina representa uma nova geração de talentos da cidade, que vêm ganhando espaço no cenário independente nacional e internacional.

Mais do que aspectos técnicos, o diferencial das produções do são-carlense está na forma como as histórias são contadas — com forte carga emocional, identidade própria e conexão com o público. Em “Pássaros da Meia-Noite” (PDMN), essa característica se mantém presente do início ao fim.

Sinopse

Na trama, José, interpretado por Guilherme Bravim, é o “Observador”, responsável pela segurança do estado do Paraná. Enquanto combate o crime, ele enfrenta dilemas pessoais. A situação se intensifica com o surgimento de um inimigo poderoso, levando o personagem a uma missão que ultrapassa fronteiras e coloca todo o país em risco.

Produção local em destaque

O lançamento reforça a força da produção cultural de São Carlos, evidenciando que iniciativas independentes da cidade seguem ganhando visibilidade e conquistando público. O trabalho de Theodoro Traina é mais um exemplo de como talentos locais estão explorando novas linguagens e ampliando o alcance do cinema regional.

Onde assistir

O filme está disponível gratuitamente no YouTube: https://www.youtube.com/watch?si=ia-Mvt-GEXW2HRL_&v=zZxrCrNGbbc&feature=youtu.be

Além disso, a produção também pode ser encontrada em plataformas como IMDb e Letterboxd.

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