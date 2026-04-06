Espetáculo “Por um fio” e oficina de palhaçaria chegam ao Teatro Municipal com entrada gratuita e acessibilidade

Diante da iminência da queda e da curiosidade sobre o abismo, a palhaça Tatah encontra modos de viver e se divertir, em uma trama que se costura com graça, beleza e, inevitavelmente, alguns nós.

A dramaturgia do espetáculo “Por Um Fio” é inspirada na suspensa cidade de Otávia, do livro Cidades Invisíveis do autor Ítalo Calvino. O monólogo de Dani Busatto, com direção de Tejas, nasceu do desejo de criar um solo de palhaça onde pudesse abordar temas profundamente pessoais e inquietantes, como a relação com o controle e o risco. “É um trabalho que não parte de respostas, mas de uma investigação concreta, física e íntima”, afirma a atriz.

“Durante o processo de criação, buscamos investigar modos de encontrar prazer e graça nos desequilíbrios e na curiosidade diante do vazio e do imprevisível”, explica Tejas, diretora do espetáculo. “A suspensão inspirada pela cidade de Otávia nos trouxe a gravidade como parceira de jogo. Foi sob o diálogo com ela e com os absurdos de se viver em um mundo acima das nuvens que a dramaturgia foi criada”, conclui.

“Por um fio”, estreia em São Carlos, no Teatro Municipal Alderico Perdigão, dia 10, sexta-feira, às 19h30. No sábado, 11 de abril, a sessão conta audiodescrição e Libras. Nos dois dias o espetáculo começa às 19h30. A entrada é gratuita, com classificação livre e indicação etária para partir de 12 anos.

Além das duas apresentações do espetáculo, o projeto também traz para a cidade a oficina “Palhaçaria- um automergulho”.

Com duração de 3 horas, a oficina também é gratuita. Não é preciso ter conhecimento anterior sobre o tema para participar.

Durante o encontro os participantes vão se aprofundar na arte da palhaçaria através de práticas de concentração, jogos de improvisação, de presença cênica e principalmente de muita brincadeira e diversão, com objetivo de acessar o estado da palhaçaria e sentir a infinidade de possibilidades que este estado apresenta. Para participar basta ter 16 anos ou mais e se inscrever através do formulário: https://forms.gle/Uu5mLUwVe6PggSW67 ou enviar um e-mail para danibusato@gmail.com

A circulação integra uma turnê pelo interior paulista, com apresentações e oficinas gratuitas e ações de aproximação com o público em cada cidade. Após São Carlos, Daniele leva o projeto para Batatais e Porto Ferreira, ampliando o acesso à linguagem da palhaçaria e promovendo o encontro com diferentes plateias.

Apresentações:

Datas: 10/04 às 19h30

11/04 às 19h30 (sessão com Audiodescrição e Libras)

Local: Teatro Municipal Alderico Perdigão

Rua sete de setembro, 1735, Centro

Oficina:

Data: 18 de abril

Hora: das 14h às 17h

Local: FESC 1, rua São Sebastião 2828, Vila Nery – São Carlos

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