Festa do Milho da Paróquia São José acontece de 10 a 12 de abril com shows e comidas típicas

Festa do Milho - Crédito: divulgação

A Paróquia São José realiza no próximo fim de semana a tradicional Festa do Milho, reunindo fé, cultura e entretenimento para toda a população em São Carlos. O evento acontece entre os dias 10, 11 e 12 de abril, na sede da paróquia, localizada na Rua Silvério Ignarra Sobrinho, s/nº, na Vila Monteiro.

A programação começa sempre às 19h e conta com comidas típicas à base de milho, serviço de bar e shows ao vivo.

Na sexta-feira (10), sobem ao palco Alex Moraes, João Pedro e Zé Paulo.

No sábado (11), a animação fica por conta das bandas Meia Boca e Doce Veneno. Já no domingo (12), o encerramento terá apresentações de Atos Henrique e Rony.

Além das atrações musicais, a festa também terá momento religioso, com a Santa Missa celebrada às 18h.

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