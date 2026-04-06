Páscoa Solidária reúne 600 crianças no Planalto Verde

Uma grande festa de Páscoa levou alegria para cerca de 600 crianças na tarde deste domingo (05), no bairro Planalto Verde. O evento foi realizado na Rua Rosa Squasscione da Cunha, das 13h às 18h.

Durante a ação, foram distribuídos saquinhos surpresa, ovos de Páscoa, sorvetes, cachorro-quente e refrigerantes. Além disso, a programação contou com diversas brincadeiras, garantindo diversão para o público infantil ao longo de toda a tarde.

A iniciativa foi idealizada pelo projeto @jovem_sonhador, que há mais de 10 anos promove festas e ações sociais voltadas às crianças, levando momentos de alegria e solidariedade às comunidades

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