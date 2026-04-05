Você não precisa ir ao litoral: praia no interior de SP conquista turistas

Represa do Broa em Itirapina - Crédito: reprodução

Localizada no município de Itirapina, no interior de São Paulo, a Represa do Broa se tornou um dos destinos turísticos mais procurados da região, atraindo milhares de visitantes em fins de semana e feriados prolongados. O local é conhecido por oferecer estrutura semelhante a uma praia, sendo considerado por muitos turistas uma verdadeira alternativa ao litoral.

O reservatório, também chamado de Represa do Lobo, foi construído em 1936 para abastecer a Usina Hidrelétrica do Lobo e, ao longo dos anos, passou a ganhar destaque como área de lazer e turismo regional. Atualmente, o espaço é um dos principais cartões-postais de Itirapina e recebe visitantes interessados em descanso, esportes aquáticos e contato com a natureza.

Praia de água doce que virou referência turística

Com águas amplas e áreas de areia, a Represa do Broa ficou conhecida popularmente como a “prainha do interior”. O ambiente proporciona atividades para todas as idades, como passeios de barco, pesca, esportes náuticos, vôlei de areia e momentos de lazer em família.

Além disso, a estrutura do local contribui para a alta procura ao longo do ano. A orla conta com áreas destinadas a camping, quiosques, bares, estacionamento e presença de equipes de segurança e salva-vidas, o que aumenta a sensação de tranquilidade para os visitantes.

Outro fator que chama atenção é a proximidade com cidades importantes do interior paulista, como São Carlos e Rio Claro, tornando o destino uma escolha prática para quem deseja fugir da rotina sem enfrentar longas viagens até o litoral.

Natureza e lazer impulsionam o turismo regional

A Represa do Broa integra um cenário natural que favorece o turismo ecológico e o descanso ao ar livre. Suas águas são alimentadas por rios e córregos da região, formando um reservatório com cerca de 6,8 km² de área, utilizado tanto para lazer quanto para estudos ambientais.

A cidade de Itirapina, reconhecida como Município de Interesse Turístico, também se destaca pela presença de cachoeiras, trilhas e paisagens naturais que atraem visitantes interessados em experiências ao ar livre. As águas calmas da represa, por exemplo, são ideais para passeios tranquilos e atividades recreativas em meio à natureza.

Movimento intenso nos fins de semana e feriados

Nos períodos de calor e em datas comemorativas, o fluxo de turistas costuma aumentar significativamente. Famílias, grupos de amigos e praticantes de esportes aquáticos frequentam o local em busca de lazer acessível e contato direto com a natureza.

O turismo gerado pela Represa do Broa movimenta a economia local, impulsionando setores como alimentação, hospedagem e comércio, além de fortalecer o reconhecimento de Itirapina como destino turístico regional.

Com paisagens que lembram o litoral e fácil acesso para moradores do interior paulista, o Broa segue como um dos destinos mais procurados por quem deseja aproveitar um dia de praia sem sair do interior.

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