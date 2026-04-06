Leilão do Detran em São Carlos tem Golf a partir de R$ 2,3 mil e quase 200 veículos disponíveis

Golf está com lance minimo de R$ 2,3 mil - Crédito: reprodução

Um leilão do Detran-SP em São Carlos promete atrair a atenção de motoristas e compradores em busca de veículos com preços acessíveis. O evento será realizado no dia 13 de abril de 2026, de forma totalmente online, com quase 200 lotes entre carros e motocicletas.

Entre as oportunidades que mais chamam atenção está um VW Golf 2001, classificado como sucata aproveitável, com lance mínimo de apenas R$ 2.300,00. O leilão inclui tanto veículos com documentação — aptos à circulação — quanto lotes destinados à desmontagem. Confira os lotes disponíveis no link www.akimotoleiloes.com.br.

Quase 200 veículos serão leiloados online

O leilão organizado pelo Detran-SP contará com uma ampla variedade de veículos, incluindo automóveis e motocicletas com diferentes condições e valores iniciais.

Além dos veículos liberados para circulação, também estarão disponíveis lotes classificados como sucata, destinados exclusivamente a empresas credenciadas junto ao órgão estadual.

Esse tipo de leilão costuma despertar grande interesse por oferecer valores abaixo do mercado, principalmente para quem busca veículos para uso próprio ou revenda.

Cadastro deve ser feito até 10 de abril

Para participar do leilão, é obrigatório realizar cadastro prévio até o dia 10 de abril, por meio do site da empresa responsável pela organização do evento.

Sem o cadastro, não será possível enviar lances.

Outro detalhe importante é que o pagamento do valor arrematado deverá ser feito diretamente ao Detran-SP, seguindo as normas atuais do órgão.

Visitação presencial permite avaliar os veículos

Antes do leilão, os interessados poderão conferir os veículos pessoalmente durante a visitação pública, etapa considerada fundamental para avaliar o estado real dos lotes.

Datas da visitação:

09 e 10 de abril Horários: das 9h às 12h e das 14h às 17h

Local: Estrada Municipal Cônego Washington José Pêra, nº 4000 — Jardim Água Fria, em São Carlos

Os interessados em participar devem realizar cadastro prévio até o dia 10 de abril pelo site da Akimoto Leilões: www.akimotoleiloes.com.br. O procedimento é indispensável para habilitação e envio de lances durante o leilão.

Atenção ao edital antes de dar lances

Apesar das oportunidades atrativas, especialistas recomendam cautela antes de participar do leilão. É essencial:

Ler atentamente o edital

Verificar a situação do veículo

Conferir a classificação do lote

Avaliar possíveis custos adicionais

Esses cuidados ajudam a evitar surpresas e garantem uma compra mais segura.

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