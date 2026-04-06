21º Festa do Milho em Água Vermelha acontece neste final de semana

A Prefeitura de São Carlos realiza, nos dias 11 e 12 de abril, a 21ª edição da tradicional Festa do Milho no distrito de Água Vermelha. O evento acontece na Rua Bela Cintra, em frente à Paróquia São Roque, reunindo atrações musicais, manifestações culturais e uma ampla variedade gastronômica.

Ao todo, serão 44 barracas, sendo 24 dedicadas exclusivamente à comercialização de produtos à base de milho verde, além de cinco food trucks. A expectativa é de que cerca de 120 mil espigas sejam utilizadas na produção de comidas e bebidas típicas.

A programação começa no sábado (11), a partir das 17h, com apresentação do DJ Tonelada. Na sequência, sobem ao palco a Banda STR80, às 19h, e a Banda Freon Rock, às 21h.

No domingo (12), as atividades têm início às 9h, com rodas de capoeira reunindo diferentes grupos da cidade. Entre 11h e 13h, a Orquestra Cancioneiros do Sertão, formada por alunos da Escola Livre de Música João Seppe, se apresenta ao público. Às 16h, é a vez da Orquestra Amigos Violeiros de São Carlos, seguida pelo cantor Zé Fernando, às 18h. O encerramento será às 20h, com a dupla João Pedro e Zé Paulo.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, destaca que a Festa do Milho tem como principal objetivo reunir as famílias e impulsionar a economia local. Segundo ele, o evento contribui para a geração de empregos, fortalece o trabalho de empreendedores e estimula o turismo, atraindo visitantes de diversas regiões.

“Trata-se de uma festa tradicional, que valoriza a cultura e a culinária típica à base de milho, com receitas como chica doida, suco de milho, pamonha e milho no prato, preparadas pelos próprios moradores do distrito. É um evento que movimenta com total apoio do prefeito Netto Donato e do vice Roselei Françoso, porque fortalece o empreendedorismo local e atrai um grande público”, afirmou.

A Festa do Milho foi oficializada pela Lei nº 13.338, de 2 de junho de 2004, e é organizada pela Associação de Amigos do Bairro do Distrito de Água Vermelha, com apoio da Prefeitura.

Transporte especial

Para atender o público, a Prefeitura preparou uma operação especial no transporte coletivo urbano. Nos dias do evento, haverá viagens extras na Linha 44 (Estação x Água Vermelha).

As partidas adicionais saem da Estação às 14h, 16h, 17h, 18h, 20h e 21h. Já os horários de retorno de Água Vermelha para a Estação serão às 14h30, 16h30, 17h30, 19h30, 20h30, 22h e após o encerramento do último show.

O município também mantém a política de tarifa zero aos sábados e domingos, garantindo maior acesso da população ao evento.

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