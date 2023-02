Paróquia São José realiza a tradicional Festa do Milho neste final de semana

A paróquia São José, localizada na rua Silvério Ignarra Sobrinho, na Vila Monteiro (fone/whatsapp 3368-6044) realiza neste final de semana (sábado, 11 e domingo, 12), a famosa Festa do Milho. O evento tem caráter solidário, já que a arrecadação será revertida para obras sociais que a igreja realiza naquela região de São Carlos.

Durante os dois dias serão comercializados práticos típicos como curau, pamonha, chica lelé, milho cozido, suco de milho, bolo de milho, pastel, cuscuz, espetinho e frango a passarinho.

Ainda segundo a programação, no sábado (11), atividades começam às 16h, com um show de prêmios às 19h. No domingo (12), o evento será das 1h às 17h. Neste dia será servido um almoço com arroz, panqueca e creme de milho no cardápio.

Haverá ainda shows. No sábado, a partir das 19h, Rio Gregório irá se apresentar e no domingo, às 12h, Belo Rio e às 150h, Atos Henrique.

