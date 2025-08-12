Paróquia São José promove tradicional Porco no Rolete com música ao vivo

Porco no rolete - Crédito: reprodução/Portal Toledo

No próximo dia 7 de setembro, domingo, a Paróquia São José, localizada no bairro Vila Monteiro, em São Carlos, realiza mais uma edição do seu tradicional Porco no Rolete, evento que reúne gastronomia, música ao vivo e momentos de confraternização.

O almoço será servido das 12h às 14h, com um cardápio elaborado para agradar a todos os paladares. Como entrada, haverá torradas com patê, salada de folhas tropicais e vinagrete. No prato principal, o destaque será o famoso porco no rolete, acompanhado de frango à passarinho, arroz, feijão gordo, farofa e batatas glaceadas com orégano. A sobremesa será doce caseiro.

O valor da adesão é de R$ 55,00 por pessoa, com meia-entrada para crianças de 6 a 10 anos. Bebidas serão vendidas separadamente. O evento será realizado somente no local, na Rua Silvério Ignarra Sobrinho, s/n, Vila Monteiro, em São Carlos.

Além da gastronomia, o encontro contará com música ao vivo, garantindo um clima animado e acolhedor.

De acordo com o pároco, Pe. Dr. José Edmilson, o Porco no Rolete é mais do que um almoço: “É um momento de união, partilha e alegria entre famílias e amigos, além de fortalecer os laços comunitários e contribuir com as atividades pastorais da paróquia.”

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3368-6044.

