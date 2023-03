No Dia Mundial de Conscientização do Autismo terá caminhada em São Carlos

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida promove no próximo dia 1º de abril uma série de eventos para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A abertura será marcada por uma caminhada pela avenida São Carlos. A saída está prevista para as 8h da Praça Coronel Salles e os participantes do passeio seguirão até a Praça Maria Aparecida Resitano (Praça do Mercado Municipal).

A Apae de São Carlos, Acorde, Espaço Azul e Nave Sal da Terra também estarão participando da caminhada e farão exposições e levarão atrações artísticas e musicais para a tenda principal do evento na Praça do Mercado Municipal.

Durante toda a manhã serão distribuídos panfletos para propagar informações a respeito da pessoa autista e do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) a fim de combater o capacitismo, o preconceito e a exclusão social que acontece no País.

Entre os parceiros do evento, o Senac levará cadeiras especiais para sessões de massagem rápida, o Instituto Mix oferecerá cortes de cabelo gratuitos, a Unicep fará aferição de pressão arterial e o Instituto de Combate ao Câncer oferecerá profissionais para sessões de massagem em maca. Além das bandas de música, serão oferecidos à população passeios de trenzinho pelo centro, carrinho de algodão doce e carrinho de pipoca.

A campanha nacional deste ano para o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril, vem com o tema: “Mais informação, menos preconceito“. Unindo a comunidade com um tema único, a intenção é mandar uma mensagem para a população brasileira objetivando a conscientização e aceitação do autismo e das pessoas autistas em todos os âmbitos da sociedade. A hashtag deste ano é #AutismoMaisInformacao para ser usada nas redes sociais.

“O que temos percebido é que a sociedade precisa ter consciência do processo de mudança que está em curso e o que é necessário ocorrer para que as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida tenham seus direitos garantidos. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo convoca a sociedade para essa reflexão, para nos atentarmos nos espaços públicos e também na divulgação das informações para que alcance mais pessoas para vencermos o preconceito”, afirma a secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Lucinha Garcia

O cartaz oficial do 2 de abril traz um cubo mágico como imagem central, entre a discussão de usar o símbolo do autismo, o quebra-cabeça, e o da neurodiversidade, o infinito com o espectro de cores do arco-íris. O cubo mágico também é um quebra-cabeça e apresenta seis cores em suas faces, com múltiplas possibilidades.

Com a amenização da pandemia de Covid-19, a maioria das cidades, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, terão novamente caminhadas e eventos pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Pela primeira vez a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida promoverá a caminhada em São Carlos, contribuindo para ajudar a bater o recorde de público dos anos anteriores.

