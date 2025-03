Músico de São Carlos lança video clipe com baterista da banda Tihuana

O clipe dirigido por Marcos Carreri e editado por Rafa Costa estará disponível no YouTube no dia 10 de março 2025 - Crédito: divulgação

Se o rock é sinônimo de entrega, energia e autenticidade, o músico são-carlense Rodrigo Lancelotti chega com "Cruel" como um furacão sonoro – sem pedir licença, derrubando barreiras e deixando sua marca na história!

Com uma trajetória que já o levou dos palcos europeus ao NAMM Show nos EUA, passando por turnês explosivas com Lord Bishop Rocks, além de dividir o palco com Nazareth, The London Quireboys e Nasi (IRA!), Lanceloti prova que não existe fronteira para quem vive e respira o rock de verdade. Agora, com "Cruel", ele reforça seu DNA sonoro: uma mistura crua de peso, emoção e entrega visceral.

No clipe, a guitarra é um lamento raivoso, a bateria um soco seco no estômago e o vocal, um grito de quem já viu de tudo e continua de pé. Como se não bastasse essa tempestade sonora, PG, baterista do icônico Tihuana, chega para detonar tudo com uma pegada destruidora. Crue* é mais do que um lançamento, é um manifesto. Um lembrete de que o rock não precisa ser domesticado, lapidado ou filtrado. Ele tem que ser sentido no peito, como um riff cortante ou um verso cuspido sem medo.

O clipe dirigido por Marcos Carreri e editado por Rafa Costa estará disponível no YouTube no dia 10 de março 2025 coincidências à parte tido como Dia do Guitarrista e aniversário de Lanceloti

Dê o play, aumente o volume e deixe o rock fazer o resto! https://youtu.be/zLdL-K-VQG4

