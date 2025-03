Matinê de Carnaval promete agitar a terça-feira no Santuário da Babilônia - Crédito: Divulgação

O espaço externo do Santuário da Aparecidinha da Babilônia será transformado em um espaço de lazer, brincadeiras e muita música para todas as idades, principalmente para a garotada, com a realização de uma matinê do Carnaval em Família. O evento acontece pela primeira vez e será realizado nesta terça-feira, 4, a partir das 12h.

A animação ficará por conta da talentosa Scheila Lima e quem for se divertir poderão desfrutar de um playground para as crianças se divertirem, praça de alimentação com opções deliciosas e Costelaria Babilônia. Muita música promete animar quem for para dançar.

Os organizadores avisam ainda que haverá concurso para eleição da melhor fantasia, com direito à prêmios para os vencedores.

