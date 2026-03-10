JoÃ£o Rock anuncia primeiras atraÃ§Ãµes de 2026

JoÃ£o Rock 2026 serÃ¡ realizado no dia 1Âº de agosto, em RibeirÃ£o Preto-SP - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o/JoÃ£o Rock -

Maior festival de música brasileira, o João Rock confirmou as primeiras atrações da edição de 2026, marcada para o dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto-SP.

CPM 22, Detonautas, Os Paralamas do Sucesso, Armandinho, Criolo, Zé Ramalho e Marina Sena compõem parte da programação, que reunirá mais de 27 atrações distribuídas em cinco palcos, somando mais de 14 horas ininterruptas de música em um único dia de festival.

A pré-venda de ingressos, em lote com valor especial e limitado, acontecerá entre os dias 17 e 23 de março, com opções para todos os setores: Pista, Pista Premium, Camarote João Rock e Camarote Eisen.

A comercialização será feita exclusivamente pelo site oficial joaorock.com.br, com parcelamento em até seis vezes. Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, independente do setor.

Atrações conectadas com o festival

Pela primeira vez, o festival divulga os artistas de forma parcial antes da abertura das vendas, movimento que antecipa ao público um recorte do line-up. A programação já anunciada conta com nomes que já fizeram história no evento, como CPM 22, banda que mais vezes se apresentou em palcos do João Rock, somando 13 participações.

“Tocar no João Rock é sempre uma expectativa muito grande. Estamos definindo o setlist para compor um show nostálgico e diferente do que fizemos nos últimos anos. O João Rock já é uma realidade entre os maiores festivais do Brasil, estamos ansiosos”, afirma Badauí, vocalista da banda.

Representante do rock dos anos 2000, Detonautas também retorna ao festival com um repertório marcado por hits e uma trajetória consistente. Somando a esse cenário, a banda Os Paralamas do Sucesso representa a força dos clássicos no festival, com hits que unem gerações.

O rapper Criolo, leva ao João Rock a força de uma carreira que transita entre o rap, o samba e a Música Popular Brasileira. Esta será a 6ª apresentação do artista no evento, entre shows e participações especiais. Um dos principais nomes do Reggae Music nacional, o cantor Armandinho também está confirmado na edição de 2026 do festival.

Ícone da música nacional, Zé Ramalho soma à programação a tradição nordestina, a influência do folk e do rock e um repertório que atravessa gerações. Marina Sena participa pela terceira vez do João Rock como um dos principais nomes da nova cena brasileira, com uma sonoridade que mistura referências da música latina, da MPB e da cultura pop.

Palco Brasil

O evento já anunciou também que o Palco Brasil, um dos destaques da programação, que anualmente homenageia a música nacional, terá como tema “De Norte a Sul”, reforçando a conexão com a diversidade musical do País.

Sobre o João Rock

O João Rock é um dos mais importantes festivais de música do Brasil, realizado anualmente desde 2002 em Ribeirão Preto. Com foco na música brasileira, o evento nasceu com a proposta de valorizar artistas nacionais e celebrar a diversidade do país, reunindo gêneros que vão do rock ao rap, reggae, MPB e outros ritmos conectados.

Em mais de 20 anos de história, o evento já apresentou cerca de 300 shows em seus palcos, promovendo encontros históricos e inéditos.

Leia TambÃ©m