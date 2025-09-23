Ingressos avulsos da TUSCA 2025 começam a ser vendidos nesta terça (23), às 18h30

Mais do que grandes shows, a TUSCA é uma experiência coletiva que ultrapassa o entretenimento e se firma como um espaço de celebração e transformação. Com o tema “O despertar de um novo mundo”, a edição de 2025 simboliza um movimento de renovação, marcado pela força dos encontros e pela diversidade das vozes que compõem a edição, um palco onde a música se mistura com a potência da juventude e a efervescência da vida acadêmica.

Os ingressos avulsos permitem que o público escolha os dias e artistas que mais combinam com sua experiência. A flexibilidade amplia o acesso ao evento e possibilita que mais pessoas vivam de perto a energia da TUSCA, seja para acompanhar um ídolo, reunir amigos em uma noite inesquecível ou sentir de dentro a grandiosidade do festival.

A TUSCA é um convite coletivo, estar presente é fazer parte. Não é apenas um encontro universitário, é um marco cultural que movimenta a economia local, gera empregos, reafirma o papel dos estudantes como protagonistas de mudanças sociais e culturais, impulsiona o turismo e transforma São Carlos em palco de uma das experiências mais intensas e plurais do calendário nacional.



SERVIÇO – TUSCA 2025

Data: de 20 a 23 de novembro

O que te espera: 6 festas em 4 dias, +40 horas de evento, 2 palcos, +50 atrações

Ingressos: Ingressos: pacotes disponíveis no site Blacktag – 1º lote encerra dia 11/09

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: @sigatusca

