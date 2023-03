Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (30/03) para o seu signo

Áries – Você tem tudo para viver um período feliz. Fase de bons negócios, equilíbrio financeiro e descontração no lar. Facilidade para iniciar projetos de trabalho. Solução de problema afetivo. Centena 899 M 7243

Touro – Nesta fase não deve esperar por mudanças nos negócios ou trabalho, mesmo contando com Vênus. Os aborrecimentos com sócios ou superiores são passageiros. Carinhos do seu amor. Centena 724 Milhar 0817

Gêmeos – Dia que deve ficar atento as novas oportunidades nos negócios. Mas, não esqueça que Vênus pede cautela com gastos, novos compromissos financeiros e o lado sentimental. Centena 538 Milhar 8596

Câncer – Você ainda acorda no alerta e deve deixar decisões profissionais ou financeiras para amanhã. A Lua entra no seu signo somente às 19h32. Sinal de rivalidades na área familiar. Centena 073 Milhar 9750

Leão – Dia de boas energias e vontade de sair da rotina. Em alta o trabalho e apoio para o seu sucesso financeiro. Mas, não esqueça que a noite entrará no alerta, e que não está livre de invejosos e inimigos. Centena 440 Milhar 6103

Virgem – Faça um relaxamento mental e tire os problemas profissionais e financeiros da cabeça. Organize os ganhos e acerte questões de dinheiro. Chance de conquistar de vez seu amor. Centena 662 Milhar 1037

Libra – O período é excelente para demonstrar a sua capacidade profissional e conseguir o apoio que necessita. Coloque em ordem suas finanças e saia para compras. Positivo para viagens e negócios com a família. Centena 386 Milhar 4325

Escorpião – Nesta fase o ideal é não sair dos limites com novos negócios. Cuidado com os invejosos que estão de plantão. Procure agir com jogo de cintura. Melhora o relacionamento no amor. Centena 144 Milhar 5357

Sagitário – A presença do Sol em Áries confere mais energia e muito sucesso nos seus empreendimentos. O seu poder administrativo será a chave para o dinheiro e bons negócios. Amor firme. Tente na loteria. Centena 205 Milhar 9246

Capricórnio – Você está bem posicionado, mas deve organizar seu lar. Saberá o momento certo para iniciar trabalhos ou negócios. Colabore com a família sem queixas. Dê apoio a Touro, Capricórnio e Gêmeos. Centena 351 Milhar 7194

Aquário – Nesta fase você vai conseguir o que deseja em termos financeiros e profissionais. Procure expressar suas ideias e planeje melhorias em seu lar. Procure agradar mais seu amor. Centena 197 Milhar 3973

Peixes – As transformações acontecem em seu interior. Você se sente pronto para acertar o trabalho, resolver problemas da família e parentes distantes. O dinheiro está protegido. Iniciativa no amor. Centena 089 Milhar 4668

Por Dirce Alves

