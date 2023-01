Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (30/01) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Dispõe de todo o tempo de que necessita, tanto para cumprir os compromissos marcados na sua agenda como para estar junto do seu ente querido. Não seja muito exigente em seus pedidos e reações, seus familiares podem levar isso mal.

Touro

Parece que o mundo está girando em velocidade acelerada. Os eventos que se desenrolam podem não ser tão satisfatórios para você, mas são inevitáveis. Venere amica permitirá que você exiba suas habilidades manuais e artísticas, o que deixará todos sem palavras.

Gêmeos

Saturno em Aquário criará lentidão em um projeto, o que não deve incomodá-lo muito, mesmo que seja uma perda de tempo. Graças a Mercúrio em trígono, você será guiado pela curiosidade, criatividade e imaginação.

Câncer

Mantenha distância de um colega rude, que tenderá a julgar levianamente não apenas suas escolhas profissionais, mas também as pessoais. O parceiro exige sua atenção: não o decepcione; na verdade, sobrecarregue-o com impulsos apaixonados.

Leão

Rejeite a preguiça devido a Saturno contra! Dedique algum tempo à atividade física todos os dias, o corpo exige mais atenção. Não culpe os outros se as coisas não fluírem. Você sabe que depende muito de suas decisões.

Virgem

A pessoa do coração mostrará que o ama, apoiando seu ponto de vista e apoiando-o em momentos de necessidade. Ao abordar as dificuldades com otimismo, você descobrirá que são pequenos contratempos que podem ficar para trás.



Libra

Talvez hoje você sinta que está sendo perseguido por uma nuvem negra ameaçadora, mas você tira o melhor proveito de uma situação ruim e logo tudo ficará bem novamente. A Lua em Áries provavelmente arruinará seu dia. Interferências externas que não irão agradá-lo em nada.

Escorpião

Devido a Marte ao contrário do signo de Touro, no guia, cuidado com o seu descuido e com o descuido dos outros, mesmo que seja pedante. Não dê crédito a projetos inconsistentes de colegas não confiáveis se quiser evitar consequências desagradáveis.

Sagitário

Com Mercúrio, Júpiter e Saturno solidários, esquecendo os mal-entendidos do passado, você olhará para um membro da família com uma atitude mais disponível. O Júpiter favorável dá a você um senso prático em suas escolhas e um toque de boa sorte se você precisar fazer alterações.

Capricórnio

Se você tem recursos financeiros, pode querer colocá-los em bom uso. Mas tenha em mente que as estrelas não são de muita ajuda para você neste momento. Se você não puder descansar, como Saturno exigiria, reduza a fadiga.

Aquário

Com o sextil da Lua a Mercúrio, o senso de humor e a auto-ironia irão restaurar uma atmosfera de relaxamento e compreensão mútua entre os colegas. Depois de tanto embaralhar, você descobrirá que a solução para um problema estava a uma polegada de seu nariz.

Peixes

As possibilidades de renovação estão surgindo no horizonte e são muito atraentes para você. Porém, não se precipite e antes de dar qualquer passo peça conselhos. Não seja rígido com seu parceiro. Em uma questão, evite ficar preso, mesmo se você souber que está certo.

