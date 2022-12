Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/12) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Para hoje, Mercúrio, ativando esse céu que está sobre nós, deixa você muito dedicado e conseguindo se organizar bem para resolver as coisas. O trabalho está favorecido, assim como os seus ganhos. Para avançar, porém, é importante ter uma organização financeira. Existe algo ao qual você precisa se dedicar mais, então coloque mais atenção nisso, principalmente com o fim da retrogradação de Mercúrio.

Touro

Esse planeta, saindo da retrogradação no seu signo, traz muito mais leveza. É como se muitas coisas tivessem sido resolvidas, e pode ser que hoje ainda existam outras questões para serem resolvidas. No geral, porém, você tem iniciativa, criatividade, magnetismo e certa popularidade a partir da sua força de comunicação e das suas ideias, fazendo conexões positivas tanto no trabalho quanto na vida afetiva.

Gêmeos

Dia de focar e tirar da frente coisas que já estão sendo resolvidas. Ainda que você tenha um dia caótico, é interessante agir com muita iniciativa e proatividade com relação às coisas mais essenciais para você se organizar e conseguir avançar. A sua comunicação também está ativada, porém a sua vontade de se concentrar e ficar em silêncio é maior do que de falar e socializar no dia de hoje.

Câncer

As amizades estão potencializadas, bem como o meio social e os projetos, mas você vai perceber que tem muita coisa acontecendo e que é importante ter discernimento. Alguns projetos ou amizades não estão te trazendo benefícios ou você não está olhando para isso. Faça uma reflexão e entenda onde você precisa colocar mais atenção. Além disso, atente-se para compreender o que está indo bem e o que não está.

Leão

Dia de muito trabalho e realização. A sua vida social pode estar intensa, mas é importante ter clareza de pensamento e força de vontade para fazer um pouco a mais. Você está impaciente com as coisas e se sentindo sozinho e sobrecarregado. Tome cuidado com vitimismo e dramas. Faça uma análise das coisas que você precisa entregar e fazer. Busque essa coragem e pense mais positivamente para ter leveza no dia de hoje.

Virgem

Quanto mais você conseguir sair da sua zona de conforto, mais este dia fluirá. É importante conseguir tomar decisões, dar um passo de cada vez e não ficar fazendo círculos mentais que o impedem de sair do lugar. Se tiver coragem e criatividade para tomar iniciativas e avançar, mais sorte e progresso este dia vai te trazer. Caso contrário, a tendência é não avançar. Faça uma reflexão e veja o que está te travando.

Libra

Tome cuidado com excessos, principalmente de trabalho. Pode existir alguma preocupação financeira ou de prazos, fazendo com que você tenha que correr contra o tempo. Parece que Mercúrio, saindo da retrogradação, te dá energia para avançar e fazer muitas coisas, só que você pode ficar cansado. Faça as coisas com moderação e equilíbrio para não ficar tão esgotado no fim do dia. Organize-se e não acumule coisas.

Escorpião

É um dia em que você tem que agir com muita diplomacia e paciência. É importante viver e expressar a sua verdade, porém, se você for muito radical, hoje o dia pode ser cheio de pequenas brigas e alfinetadas com as pessoas próximas e até no trabalho. Mantenha a diplomacia para não se estressar e expresse a sua vontade sem chegar com o pé no peito, pois o outro pode se inflar, ocorrendo até mesmo rupturas.

Sagitário

Muito trabalho e organização. Dia de cuidar da sua saúde. Pode acontecer de você ter uma surpresa ou uma oportunidade de trabalho que vale a pena pensar a respeito. Tome cuidado com as impulsividades. Pense, avalie e veja se é o que você quer. Você pode contar com a ajuda de uma pessoa próxima para te auxiliar em alguma situação difícil.

Capricórnio

Aquário

Quanto mais você descansar no dia de hoje, melhor será. Se você não puder, tente fazer pausas, tente este dia ser mais meditativo, mais contemplativo e com mais gratidão. Toda ajuda que você receber, agradeça, nem que seja internamente; não só à pessoa, à situação, mas também ao Universo. Dia de muito acolhimento, afeto e trocas positivas com as pessoas que você ama, principalmente a família.

Peixes

Hoje o dia traz para você muita expansão mental, podendo estabelecer trocas positivas, aprendizados e novos acordos. Naturalmente, é um dia em que você vai estar feliz, expressando-se e vendendo o seu peixe. Ótimo dia para vender, lançar um produto, fazer uma entrevista de emprego ou uma proposta de parceria. Tudo isso é extremamente positivo, pois você está com foco e com aproveitamento de tudo o que é mental.

