Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/08) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Coragem pra encarar qualquer parada. Hoje você vai estar com aquela vibe de “tô pronto pra tudo”, cheio de energia pra enfrentar qualquer desafio que pintar. Pode até arriscar um pouco mais do que o normal. Dinheiro: Energia e Ousadia no Dinheiro. Arianos, sua energia vibrante tá a mil! Sinta essa força para tomar decisões financeiras com...

Números da sorte: 56 - 19 - 30 - 41 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Segue o coração e confia na sua intuição. Tem um dia ótimo te esperando, e a melhor dica é: deixe seu coração comandar o rolê. Seu sexto sentido tá tinindo, tipo radar ligado – ele vai te ajudar a tomar aquelas decisões. Dinheiro: Touro e a Estabilidade Financeira que Você Precisa. Taurino, atrair prosperidade é sua palavra-chave hoje. O céu pede para você...

Números da sorte: 50 - 14 - 22 - 37 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: De preocupações a leveza total. Se o começo do seu dia vier meio pesado, cheio de preocupações ou pensamentos ruins, relaxa que isso não vai durar. Conforme o tempo passa, tudo vai se ajeitar e você vai sentir uma vibe de proteção. Dinheiro: Gêmeos: Ideias Rápidas que Valem Dinheiro. Geminiano, sua mente tá a mil por hora e isso é ótimo para...

Números da sorte: 20 - 16 - 37 - 49 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A sorte tá na sua galera. Hoje é dia de valorizar suas conexões, seja com amigos, colegas de trabalho ou aquela parceria que pode surgir do nada. Essas relações podem trazer muitas ideias ou conselhos legais. Dinheiro: Câncer Intuitivo e Dinheiro com Coração. Canceriano, sua intuição financeira está ativada hoje. É hora de ir atrás do que te...

Números da sorte: 18 - 36 - 51 - 20 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Dificuldade? Hoje você resolve numa boa. O segredo do seu dia vai estar no equilíbrio interior. Quando a mente e o coração estão de boa, até aquelas tarefas chatas ou complicadas ficam bem mais leves de fazer. Dinheiro: Leão Brilha e Arrisca com Clareza nas Finanças. Leonino, o sol tá te iluminando para brilhar também na grana. Há novos recursos no...

Números da sorte: 22 - 13 - 59 - 40 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Sentimentos à flor da pele. Hoje seu emocional vai estar lá em cima, com tudo intensificado. O lado bom é que isso pode trazer uma energia incrível, mas a dica é não sair tomando decisões na pressa, no calor do momento. Dinheiro: Virgem Prático: Organização é o Segredo da Riqueza. Virginiano, hoje é dia de botar ordem na casa financeira se...

Números da sorte: 10 - 26 - 58 - 39 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Bora deixar o passado e seguir em frente. Tá na hora de fechar aquelas pendências que travam a sua vibe. As estrelas vão te deixar pronto pra derrubar qualquer muro que apareça. Só cuidado pra não deixar a ansiedade e a pressa atrapalharem os rolês. Dinheiro: Libriano, seu talento pra equilibrar as coisas entra em cena no dinheiro. Pode até pintar uma...

Números da sorte: 34 - 29 - 18 - 46 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Dia cheio, mas com paz e produtividade. Hoje o movimento não vai parar, mas nada disso vai bagunçar sua tranquilidade. Pelo contrário: você vai estar com muita disposição pra começar projetos novos, levar suas ideias pra frente. Dinheiro: Escorpião: Instinto e Profundidade na Gestão de Grana. Escorpiano, sua visão tá ligada nas finanças! Você...

Números da sorte: 26 - 40 - 38 - 12 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Vontade de agir e coragem pra ousar. Hoje seu desejo de fazer acontecer vai estar lá em cima! Você vai conseguir combinar o seu jeitinho mais tranquilo com uma dose extra de coragem, aquele empurrão pra dar passos decisivos. Dinheiro: Sagitário e o Espírito Livre que Atrai Dinheiro. Liberdade e dinheiro podem andar juntos hoje. Sua vontade de explorar...

Números da sorte: 38 - 10 - 46 - 22 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Sorte no seu caminho, pode confiar. Sabe quando a vida parece conspirar a favor? Então, esse é um desses dias! Situações inesperadas vão provar que você está mesmo na vibe da sorte, e você vai sentir essa energia positiva te acompanhando. Dinheiro: Disciplina que Constrói Fortuna. Seu foco no planejamento financeiro está tinindo hoje. Revisar gastos e...

Números da sorte: 35 - 12 - 48 - 60 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Fique atento às energias negativas e falsas amizades. A previsão de hoje diz que é bom que fique de olhos grudados na galera. Pode haver inveja no ar ou gente que não é de confiar. Use a cabeça e não caia em conversa fiada. Dinheiro: Aquário: Ideias Futuristas com um Toque de Cautela. Suas sacadas inovadoras sobre dinheiro estão super valendo hoje...

Números da sorte: 26 - 60 - 41 - 33 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Desafios vencidos com paciência e sabedoria. Pode pintar uns obstáculos no seu caminho, mas relaxa, que você tem tudo pra superar numa boa. Com calma e um olhar mais atento, vai conseguir tomar boas decisões! Dinheiro: Sonhos Financeiros com Pé no Chão. Pisciano, o dia pede que você equilibre coração e razão quando o assunto é grana. Pode...

Números da sorte: 10 - 7 - 26 - 51 | Lua Nova, que entra em Escorpião.

