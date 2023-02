Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/02) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

As pessoas podem ser um pouco mais sensíveis ou indecisas do que o normal na primeira metade do dia, querido Áries, mas esse humor muda rapidamente. Uma energia fabulosa está com você para sentidos mais aguçados à medida que o dia avança. Novas visões do seu futuro podem motivá-lo e inspirá-lo à medida que Mercúrio e Júpiter se harmonizam. Os problemas são resolvidos com mais facilidade e os outros estão ouvindo! O apoio de amigos ou notícias e dicas recebidas podem ser importantes. Pode ser um bom momento para conversar sobre negócios com associados ou você pode apresentar ideias de negócios a amigos. O trabalho em equipe é recompensador em geral, e o networking pode gerar novas ideias.

Touro

Fazer planos para o seu dinheiro, negócios e solução de problemas são muito favoráveis hoje, querido Touro, com Mercúrio e Júpiter em harmonia. O poder do pensamento positivo faz com que tudo pareça possível agora. Você está bem aspectado para atividades comerciais, negociações e fechamento de contratos, desde que tenha feito sua lição de casa. O pensamento é claro e isso ilumina seu humor. Você está recorrendo à sua sabedoria e experiência para tomar melhores decisões. Falar sobre problemas emocionais pode não funcionar tão bem quanto questões práticas hoje, pois esse aspecto favorece a lógica e a razão, e podemos não ver a intenção por trás das palavras quando estamos emocionalmente próximos de uma situação. As pessoas podem ser sensíveis, mas no geral, aprendendo com os erros, e você acha particularmente fácil pular de volta no trem.



Gêmeos

O trânsito Mercúrio-Júpiter de hoje pode trazer boas notícias, querido Gêmeos, principalmente sobre educação, publicações, renda comercial ou amizade. Você está se sentindo mais pronto para compartilhar felicidade ou informações úteis! Pode haver alguma luta com a sua percepção de um assunto hoje cedo, mas você está se saindo por cima conforme o dia avança. Você se sente encorajado a pensar nos termos mais favoráveis. Você tem uma visão maior e mais otimista das metas sociais e de felicidade agora. É um bom momento para apresentar ideias, fazer planos e pensar em grandes termos. Os relacionamentos aumentam quando você se encontra na mesma página que alguém especial.



Câncer

Os assuntos profissionais são positivos hoje, querido Câncer, e um sextil Mercúrio-Júpiter pode tirá-lo de uma rotina de pensamento. Você está em uma posição excelente para chegar a um acordo mutuamente benéfico, cooperar com outras pessoas ou receber feedback útil. Esse trânsito também pode ajudá-lo a gerenciar problemas de suporte financeiro ou formular estratégias para atingir seus objetivos. Um estudo ou pesquisa silenciosa pode render as respostas de que você precisa e talvez algumas recompensas. Além disso, concentrar-se em algo absorvente e despejar muita energia em um projeto do qual você gosta pode melhorar seu humor. Seja generoso com seu tempo e atenção hoje para obter melhores resultados.

Leão

As pessoas têm uma maneira de impulsionar seus processos de pensamento hoje em dia, querido Leo, com Mercúrio em seu setor de parceria. Como tal, conversas individuais regulares podem se transformar em algo inspirador apenas porque fazem sua criatividade fluir. Esse benefício pode ser destacado hoje com Mercúrio em harmonia com Júpiter. Você pode descobrir que um bom ouvinte é melhor. Sua capacidade de colocar as coisas em perspectiva pode abrir portas que antes estavam fechadas, não apenas porque você está entretendo novas ideias, mas também porque outras pessoas estão mais dispostas a considerar seu ponto de vista. A vontade de aprender aumenta a clareza e a satisfação, e sua mente se abre e as opções surgem à medida que o dia avança.

Virgem

Você está hiper motivado para resolver problemas hoje, querido Virgem. Com um trânsito Mercúrio-Júpiter em jogo, você fica mais otimista do que o normal e tende a querer compartilhar sua felicidade com os outros. Você pode fazer muito agora, e certamente haverá um pouco de alívio depois de reduzir a desordem em sua mente e consciência. Você é incrivelmente aberto a novos insights e entendimentos e também pode ser sensível aos problemas de outras pessoas. Você pode estar muito satisfeito com seu trabalho e com as muitas coisas que realizou. Esse trânsito pode servir para iluminar seus pensamentos e conversas. Você está pensando em novos métodos e planos de auto-aperfeiçoamento que o entusiasmam.



Libra

A energia positiva para pensar e compartilhar está com você, querido libriano. Um trânsito Mercúrio-Júpiter ajuda as conversas a fluir suavemente, e o pensamento criativo pode encontrar canais ou meios satisfatórios. As trocas individuais podem ser particularmente benéficas. As mentes estão abertas, de modo que fazer mudanças parece natural. O magnetismo pessoal é bom e as questões do coração podem prosperar. Os pensamentos fluem, e o processo criativo também! Pode haver muita atividade com troca de ideias, comunicação com amigos e uma enxurrada de pensamentos. Uma conversa agradável pode ser especialmente notável. Você também pode desfrutar completamente de onde sua mente o leva agora.

Escorpião

Você pode ter alguns problemas para se concentrar em fatos e números hoje cedo, querido Escorpião, descobrindo que sua mente divaga. Os planos podem não dar certo, mas o desvio pode levar a novas ideias. Você está buscando mais significado da vida do que o normal. À medida que o dia avança, boa energia está com você para conversas e resolução de problemas relacionados à família, casa, pais, trabalho e questões de saúde. Grandes ideias podem vir até você com um novo pensamento. Você pode gostar muito de lidar com os detalhes do trabalho e da casa, ou a saúde pode ser um foco e uma área de solução de problemas. Colegas de trabalho, familiares ou outras pessoas que compartilham seu dia podem ser mais cooperativos e isso ajuda você a se sentir melhor sobre o que está fazendo.

Sagitário

O aspecto Mercúrio-Júpiter de hoje beneficia suas comunicações e produção criativa em particular, querido Sagitário, mas é um impulsionador geral do humor. Pode haver palavras encorajadoras compartilhadas ou você recebe feedback positivo. Você se encontra de acordo com alguém especial e suas diferenças são enriquecedoras. Você vê muitos motivos para pensar positivamente hoje, e é mais fácil verbalizar o que deseja. Pode ser um momento para fazer uma apresentação ou ganhar o favor de alguém. Também pode haver ofertas interessantes ou boas críticas que o motivem. Você pode gostar de discutir algo caro ao seu coração.

Capricórnio

Quer haja mais distrações ou você esteja mais distraído hoje cedo, querido capricorniano, você pode ter problemas para se concentrar. Não se preocupe muito com isso, pois estar temporariamente fora de sincronia pode redirecioná-lo para uma nova direção emocionante. Um aspecto Mercúrio-Júpiter entra em ação à medida que o dia avança, elevando o clima e incentivando o pensamento positivo. Você está em perfeita forma para pensamentos e conversas sobre dinheiro, família ou vida doméstica. O pensamento empresarial é excelente. Você está inclinado a compartilhar e discutir ideias com pessoas próximas a você, o que pode ser muito proveitoso. Em vez de repetir velhos padrões que o mantêm na rotina, tente uma abordagem diferente. Dessa forma, você pode fazer progressos satisfatórios em uma ideia ou projeto relacionado à geração de dinheiro ou à casa.



Aquário

A boa energia está com você para criar algo bonito ou boas lembranças, querido Aquário. Você se expressa com mais facilidade, o que atrai novas oportunidades para você. Você pode assumir novos interesses, estudar um novo tópico e desfrutar de um avanço no aprendizado. O aspecto Mercúrio-Júpiter de hoje encoraja o pensamento positivo e as trocas. Embora você possa não ter todos os fatos hoje cedo para tomar as decisões certas, é temporário. À medida que o dia avança, você pode ficar entusiasmado com uma ideia ou um determinado assunto de estudo. A motivação para perseguir seus projetos está aumentando, ou você tem a chance de se convencer de uma perspectiva positiva.



Peixes

Mercúrio se harmoniza com Júpiter hoje, querido Peixes, ajudando você a ver uma situação de forma positiva. Você pode descobrir uma maneira de lidar com um assunto particular ou um problema que estava pesando sobre você. Uma memória repentina pode figurar forte e calorosamente. Ainda assim, na primeira metade do dia, você pode ter dificuldade em ver o quadro completo de uma situação, passando de um pensamento excessivamente factual para um pensamento imaginativo. Ainda assim, você está perdendo alguma coisa se não conseguir combinar os dois. Esse problema desaparece rapidamente à medida que o dia avança. O trânsito Mercúrio-Júpiter não apenas melhora seu humor, mas também sua credibilidade. Você pode estar em um papel de apoio e gostando de cuidar de alguém agora. Sonhos e intuição são férteis para ideias.

Leia Também