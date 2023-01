Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/01) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

O céu favorece inovações em projetos e nas relações com os amigos. Mas existem imprevistos e situações que se apresentam caóticas. Os acontecimentos podem ser direcionados a filhos e ao namoro.

Touro

O céu apresenta-se caótico, o que exige de flexibilidade e desenvoltura para lidar com mudanças, principalmente em família. Você é levado a mudar e a romper com situações e pessoas. Busque preservar a sua imagem.

Gêmeos

O cenário com pessoas do seu convívio e parentes segue em conflito e fadado a imprevistos e situações fogem do seu controle. Pode haver a necessidade de se posicionar, mas é preciso ter atenção com as palavras. Não é recomendável viajar e se deslocar, de forma geral.

Câncer

O céu aponta definições importantes no setor material. Tenha atenção com a precipitação ao firmar acordos e esteja desperto a situações que exigem de você um novo olhar administrativo. Notícias podem afetar os seus planos profissionais.

Leão

O relacionamento é afetado e exige de você habilidades para se comunicar com uma pessoa. Se não estiver num relacionamento, é necessário identificar quem é essa figura. As mudanças são inevitáveis e o tiram da zona de conforto. Esteja desperto a cortes e afastamentos.

Virgem

Tenha atenção com imprevistos em seu trabalho e na sua rotina. Se tiver funcionários, o céu indica cortes e desligamentos. É viável avaliar o que deve ser inovado em seu trabalho, para que você possa produzir de forma eficaz e atualizada. Também pode ser necessário adotar uma postura decisiva.

Libra

O céu pede atenção com filhos, namoro e na relação com amigos. Os acontecimentos podem ser formados por imprevistos, afastamentos e cortes. Atenção com a autoestima e com situações que exigem de você flexibilidade e desenvoltura.

Escorpião

É um dia desafiador para lidar com fatores familiares e com pessoas muito próximas a você. Tenha atenção com brigas e com imprevistos que afetam as relações familiares. O céu aponta afastamentos e decisões importantes que proporcionam novos rumos.

Sagitário

A rotina segue agitada e notícias podem exigir decisões urgentes e imprevistos. É preciso dar atenção especial às relações com pessoas próximas, porque o cenário pode apresentar tumultos, brigas, cortes ou afastamentos. O trânsito também deve ser um ponto de atenção neste dia.

Capricórnio

É um dia agitado para lidar com investimentos e contas a pagar. Tenha atenção com imprevistos e com informações que geram tumultos e mudanças no trabalho. Alguma decisão importante pode trazer mudanças para os filhos ou para questões que tocam a sua autoestima.

Aquário

É um dia desafiador para lidar com a sua imagem e com posturas no relacionamento e em família. Você vai se sentir exigido a tomar decisões com urgência, o que pode deixá-lo irritado e impaciente. Dê atenção às palavras e à forma como você vem se expondo.

Peixes

Tenha atenção com os sentimentos que você vem reprimindo e que afetam as relações próximas. O céu traz finalizações com pessoas da sua convivências e imprevistos que afetam o seu trabalho ou a saúde.

