Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/01) para o seu signo

Áries

É necessário deixar para trás os ressentimentos, além de dar um passo maduro. É um dia para conduzir os passos com consciência dos efeitos a médio e longo prazo. Confie na vida e nas direções que se despontam. O futuro lhe reserva coisas boas, mas é preciso planejamento.

Touro

Não tenha medo das mudanças e das incertezas. Tudo flui para o melhor, mas é necessário confiar. A vida pede de você mudanças em seus pensamentos e um caminho filosófico mais atuante. Você está em processo de autodesenvolvimento e transformando as suas crenças.

Gêmeos

Solte as amarras emocionais que o atrelam a outra pessoa. A vida lhe fornece força e determinação, mas, acima de tudo, consciência do que deve ser transformado. Crescer dói, mas as recompensas vêm a galope! Mude e elimine tendências negativas. Às vezes precisamos perder para ganhar!.

Câncer

Você depositou a sua confiança em pessoas erradas. Isso tudo o fez crescer e perceber a vida de outra forma. Não se culpe, mas dê um passo consciente na direção da qualidade das relações. O relacionamento vem sendo transformado. Permita que o melhor aconteça!.

Leão

Não espere, neste momento, recompensas financeiras. A vida pede de você maturidade para assumir tudo o que deseja. Seja responsável pelas suas escolhas e busque uma vida mais regrada e humilde. Não existe erro nenhum quando há aceitação.

Virgem

Abandone a confusão emocional que se instalou. A vida pede que você amadureça as relações e perceba tanto as suas necessidades quanto as da pessoa amada. Para ser feliz é necessário ter coragem e, neste momento, desprendimento de comportamentos que não servem mais.

Libra

O autoconhecimento é um fator essencial para o seu aprimoramento em família. Não dá para carregar além das possibilidades. É momento para se esvaziar e lidar de maneira madura com eventos em família. Não coloque as pessoas que ama numa posição de vítima. Você está em solo seguro.

Escorpião

Solte as expectativas que alimentou em relação a amigos e a afetos! É momento de expressar o que sente, para que haja crescimento. Você deve agradecer muito do que vem acontecendo, porque lhe fez perceber as pessoas de uma forma diferente. Use as palavras com sabedoria para curar.

Sagitário

As verdades e as mentiras estão sendo diluídas. Não carregue a verdade com força absoluta, porque tudo pode ser transformado. É momento de assumir a sua vida profissional com outra tônica e força. Você está numa fase de transição financeira. Escute mais e fale menos.

Capricórnio

Com maturidade, você está em condição de sair de um cenário confuso e cheio de expectativas que bloqueiam as relações próximas. Uma atitude sua pode transformar muitas coisas. Seja sábio para manter uma postura firme, não rígida! Tudo o que é rígido uma hora quebra.

Aquário

A vida vem pedindo de você desprendimento de situações que não estão sob o seu controle. A sensação pode ser de impotência, mas, na verdade, muitas coisas vêm sendo transformadas de uma forma silenciosa. Aceite a fase com amorosidade.

Peixes

Você não está em condições de julgar. Pare e respire um ar puro! Olhe para a sua vida e busque avaliar as suas crenças. Tenha atenção com os exageros e com as negligências. Você está em condições de assumir projetos com maturidade e de adotar atitudes construtivas.

