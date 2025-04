Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Se você sentir que precisa de um tempinho extra para dormir, não duvide em se entregar a esse desejo. Ouvir o seu corpo é fundamental, e um bom descanso pode ser a chave para se sentir renovado e cheio de energia. Ao priorizar esse momento, você pode se livrar do cansaço que vem se acumulando nos últimos dias e, começar uma nova jornada com mais ânimo.

Números da sorte: 2 - 16 - 38 - 24 - 50 - 49

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Nesta semana, é fundamental que você se conecte mais profundamente com os eventos e cenários que surgem em seus sonhos. Eles podem trazer informações valiosas que te ajudarão a lidar com as questões do dia a dia. Aproveite essa fase para cultivar uma atitude positiva e proativa, pois isso fará toda a diferença na sua jornada. Não dependa das situações externas.

Números da sorte: 49 - 15 - 2 - 1 - 50 - 27

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

É normal que suas emoções passem por altos e baixos, quase como ondas do mar. Então, preste atenção ao que seu coração diz, pois essa conexão pode ser a chave para encontrar soluções práticas para aquilo que te aflige. Ao dar ouvidos a esses sentimentos, descobrirá que muitos dos problemas que parecem insuperáveis podem, na verdade, se dissipar com o tempo.

Números da sorte: 58 - 9 - 36 - 27 - 10 - 41

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Hoje é um dia em que seu bom humor vai brilhar, trazendo uma energia positiva que você pode canalizar de forma superprodutiva. É uma ótima dia para se jogar nas atividades que realmente te fazem feliz, então não duvide em dedicar seu tempo ao que você ama. Além disso, aproveite para dar um passo à frente em questões pessoais que estavam paradas.

Números da sorte: 44 - 23 - 35 - 60 - 17 - 59

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

É fundamental se distanciar das influências negativas que, por vezes, estão ao seu redor. Ao fazer isso, você pode descobrir uma sensação de bem-estar que há tempos não experimenta. Esteja atento ao impacto que pessoas que transmitem energias ruins podem ter na sua vida. Portanto, é hora de abrir espaço para relações que elevem seu espírito e tragam positividade.

Números da sorte: 54 - 46 - 19 - 7 - 21 - 30

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje é um dia que promete ser incrível para você, com suas emoções em alta e sob controle, trazendo uma sensação de prazer e alegria. É uma oportunidade perfeita para desacelerar e focar no que está por vir. Aproveite essa fase para se conectar consigo mesmo e desfrutar de cada momento, pois essa energia positiva pode fazer toda a diferença na sua jornada.

Números da sorte: 6 - 19 - 20 - 38 - 44 - 57

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

Confira também a previsão detalhada do seu signo para hoje:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Você pode se transformar em alguém que, embora tenha opiniões firmes, sempre buscará novas perspectivas para evoluir. Este é um período de autoconhecimento, onde você poderá se olhar no espelho e perceber que os defeitos que antes pareciam tão grandes podem ser superados. A autoestima aumentará e com ela, os fantasmas internos começarão a sumir.

Números da sorte: 60 - 47 - 53 - 39 - 24 - 11

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Para conquistar um bem-estar significativo, é essencial que você se comprometa a investir o tempo que for preciso. É fundamental continuar se dedicando às atividades que trazem alegria e satisfação. Essa paixão será o combustível que vai impulsionar a transformação que você deseja, mesmo que ainda haja um caminho a ser trilhado. Cada esforço valerá a pena.

Números da sorte: 38 - 16 - 27 - 49 - 50 - 2

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Para transformar suas atitudes e se sentir mais alinhado com sua essência, ouça o que seu coração tem a dizer. Dê o primeiro passo e permita-se recomeçar, abraçando os desafios que você se propôs a enfrentar. Essa jornada de autodescoberta e ação pode ser o que você precisa para viver de forma mais autêntica e plena. Tenha esse compromisso consigo mesmo.

Números da sorte: 10 - 48 - 9 - 56 - 27 - 35

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Para transformar suas manhãs e, consequentemente, seus dias, é fundamental cultivar uma conexão amigável com o seu despertador. Ao acordar, em vez de se deixar levar pela pressa, dedique um momento para agradecer por tudo que você possui e pelas oportunidades que estão por vir. Essa simples prática de reconhecimento vai criar uma energia mais positiva.

Números da sorte: 18 - 39 - 5 - 40 - 57 - 26

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Nestes dias, você vai ter a chance de reescrever sua história pessoal, começando do zero e adotando uma rotina mais organizada. Ao acordar, você poderá sentir uma nova energia, uma vontade genuína de transformar alguns hábitos que não te levam a lugar algum. Essa mudança vai preparar sua mente para aproveitar cada momento do dia com mais disposição e clareza.

Números da sorte: 17 - 60 - 49 - 8 - 33 - 52

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Às vezes, é essencial dar uma pausa e ouvir o que o seu corpo realmente está tentando dizer. Esse intervalo pode ser a chave para entender que, para se sentir verdadeiramente bem, você pode precisar de um empurrão. Algo que traga leveza e alegria à sua rotina. Já se imaginou caminhando por um parque, cercado pela natureza, de manhã cedo ou no final de tarde?

Números da sorte: 19 - 43 - 1 - 57 - 26 - 38

Lua do Dia: Lua Minguante em Aquário.

Confira também a previsão detalhada do seu signo para hoje:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também