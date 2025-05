Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (15/05 para o seu signo

Compartilhar no facebook

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

O dia de hoje traz uma virada promissora com algo difícil, mesmo que você ainda se sinta imerso em dúvidas ou inseguranças. É como atravessar um túnel escuro já vislumbrando a luz no fim; sua persistência é o que fará toda a diferença. Tudo o que está desafiando você neste ciclo está servindo para moldar uma versão mais forte e preparada de si mesma.

Números da sorte: 49 - 15 - 26 - 17 | Lua Cheia, que entra em Capricórnio.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Uma conversa inesperada pode abrir portas que você nem sabia que existiam. Alguém perto, com boas intenções, vai te oferecer uma chance de ouro; esteja aberto a escutar. Há situações que só se resolvem quando damos um passo fora da rotina e enxergamos as coisas sob um novo ângulo. Confie apenas em quem já provou estar do seu lado nos momentos difíceis.

Números da sorte: 25 - 58 - 35 - 57 | Lua Cheia, que entra em Capricórnio.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Antes de apontar falhas nos outros, procure entender de onde vêm as atitudes que te incomodam. O julgamento pode afastar justamente quem está tentando se aproximar. Um olhar mais sensível e humano será essencial para manter relações saudáveis. Com relação a possíveis propostas interessantes e novas, avalie com calma: nem tudo que brilha é ouro.

Números da sorte: 39 - 43 - 30 - 28 | Lua Cheia, que entra em Capricórnio.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Abrir espaço para o perdão pode ser mais libertador do que parece. Carregar mágoas só te prende ao passado. Hoje é bom para colocar a empatia em prática e buscar reconciliações, especialmente com quem teve importância na sua história. Também será essencial filtrar as opiniões que recebe. Afinal, a sua é a que deve guiar suas escolhas.

Números da sorte: 10 - 5 - 38 - 59 | Lua Cheia, que entra em Capricórnio.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

A vida está te pedindo mais abertura para o novo. Há mudanças chegando e, embora possam parecer desconfortáveis no início, elas trazem o crescimento que você precisa. Agora sua autoconfiança será testada, especialmente por pessoas que tentam te influenciar de maneira dissimulada. Foque em fortalecer laços verdadeiros e nutrir relações que te acrescentam.

Números da sorte: 8 - 42 - 37 - 29 | Lua Cheia, que entra em Capricórnio.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Liberte-se das pressões externas e permita-se ser quem você realmente é. Guardar o que sente só acumula tensões desnecessárias. Hoje, o melhor caminho é o da honestidade emocional, diga o que pensa, desabafe com alguém confiável e respire aliviado. Sua coragem em se expressar com autenticidade abrirá caminhos mais leves e verdadeiros à sua frente.

Números da sorte: 46 - 52 - 47 - 33 | Lua Cheia, que entra em Capricórnio.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Nem tudo sairá como o planejado hoje. O importante é manter a serenidade diante dos imprevistos e não se desesperar. Sua mente está funcionando com clareza e isso favorece decisões. Use essa lucidez para revisar metas, mudar rumos e pensar com mais objetividade no que deseja construir daqui para frente. Isso pode gerar grandes conquistas.

Números da sorte: 13 - 56 - 44 - 22 | Lua Cheia, que entra em Capricórnio.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Prepare-se para um dia intenso e cheio de movimentações emocionais. Seu radar está mais afiado do que nunca; perceba quem realmente está ao seu lado e quem apenas parece estar. Não se deixe enganar pelas aparências. Sua sensibilidade para ler nas entrelinhas será valiosa. Ao mesmo tempo, use essa energia para cuidar de si e fazer algo que eleve sua autoestima.

Números da sorte: 27 - 45 - 55 - 32 | Lua Cheia, que entra em Capricórnio.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Algumas dúvidas podem te rondar hoje, mas não fuja delas e encare-as com honestidade. É bom investigar o que te incomoda, questionar o que parece nebuloso e conversar com quem pode te oferecer respostas sinceras. Ao agir com verdade, você dissolve incertezas e fortalece sua confiança. Não tema expor o que sente ou perguntar o que precisa saber.

Números da sorte: 34 - 6 - 48 - 19 | Lua Cheia, que entra em Capricórnio.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

O presente pede introspecção e planejamento. Em vez de se deixar levar pela pressa, respire fundo e pense com calma nas decisões que quer tomar. Suas ideias estão maduras o suficiente para serem discutidas, então abra espaço para diálogos sinceros. Trocar experiência e ideias com quem confia pode ajudar a enxergar possibilidades que antes passavam despercebidas.

Números da sorte: 19 - 23 - 36 - 50 | Lua Cheia, que entra em Capricórnio.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Hoje, sua energia terá um brilho especial, e isso pode atrair boas surpresas. Deixe de lado o que pesa e abrace o que traz leveza, o Universo está conspirando a seu favor. Um reencontro ou uma notícia inesperada promete renovar sua fé na vida e no afeto. Ao soltar o controle sobre o que não depende de você, tudo começa a fluir melhor. Um ciclo leve se aproxima.

Números da sorte: 56 - 14 - 27 - 18 | Lua Cheia, que entra em Capricórnio.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Mesmo quando tudo parece conspirar contra, é importante lembrar que você tem mais força do que imagina. O dia é propício para colocar em ordem assuntos pendentes e tomar decisões que vem adiando. Encare o que precisa ser resolvido com firmeza, mas sem perder a gentileza. Você está avançando, mesmo que agora os passos pareçam pequenos demais.

Números da sorte: 9 - 26 - 57 - 40 | Lua Cheia, que entra em Capricórnio.

Fonte: Horóscopo Sideral

