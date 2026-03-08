HorÃ³scopo do dia: confira a previsÃ£o de hoje (09/03) para o seu signo

HorÃ³scopo - CrÃ©dito: Pixabay

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: O dia traz energia intensa para decisões importantes. Áries pode sentir mais coragem para agir, abrir novos caminhos e buscar oportunidades que estavam escondidas. A influência do seu planeta regente fortalece a iniciativa, trazendo momentos de sorte, inspiração e crescimento pessoal...Veja a previsão completa clicandono nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Qual é a previsão para o signo de Touro hoje? O dia indica mudanças positivas e novas oportunidades surgindo aos poucos. A energia astral favorece encontros inesperados, resolução de preocupações financeiras e mais clareza para tomar decisões importantes na vida profissional...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: O dia pede mais clareza emocional e confiança nas próprias decisões. Gêmeos pode perceber que algumas expectativas precisam ser revistas, abrindo espaço para novas oportunidades no amor, no trabalho e na vida financeira...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O dia traz oportunidades positivas para quem é de Câncer, especialmente nas áreas emocional e profissional. A energia astral favorece novos encontros, possibilidades de crescimento financeiro e mudanças importantes na carreira...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O dia traz movimentação e desafios que podem exigir mais atenção e equilíbrio. Ao mesmo tempo, a energia astral favorece iniciativas importantes no amor e na vida profissional. Se agir com calma e confiança, Leão poderá transformar situações comuns em oportunidades de crescimento...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O dia traz movimento, oportunidades e avanços importantes para quem é de Virgem. As energias favorecem novos encontros no amor, soluções práticas para a vida financeira e chances de crescimento na área profissional...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: O dia traz energia de renovação e entusiasmo para quem é de Libra. As influências astrais favorecem novos começos no amor, avanços na carreira e maior confiança para lidar com questões financeiras. A intuição estará mais forte, ajudando você a tomar decisões importantes...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: O dia tende a trazer boas energias para quem é de Escorpião. A influência astral favorece conexões emocionais profundas, estabilidade nas finanças e novas possibilidades no campo profissional. O clima geral é de otimismo e confiança para avançar em seus planos...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O dia traz energias positivas para Sagitário, especialmente nas áreas emocional e profissional. A influência astral favorece novas conexões no amor, aprendizados importantes sobre dinheiro e oportunidades que podem surgir no trabalho...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: O dia pode começar com alguns desafios, mas a tendência é de melhora ao longo das horas. As energias astrais indicam oportunidades positivas no amor, avanços nas finanças e maior estabilidade na vida profissional...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O dia traz oportunidades inesperadas e mudanças positivas para quem é de Aquário. As energias favorecem novos encontros no amor, melhorias na situação financeira e possíveis novidades no campo profissional...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Qual é a previsão do signo de Peixes para hoje? O dia traz sinais de mudança e novas possibilidades para quem é de Peixes. As energias astrais indicam evolução no amor, oportunidades na carreira e maior clareza para lidar com questões financeiras...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

