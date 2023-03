Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (09/03) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

ÁRIES

Hoje, o ariano pode se perder em compromissos sem sentido ou cometer falhas na comunicação. Viagens e estudos podem ser os mais prejudicados pelos enganos.

TOURO

Cuidado com enganos no uso do seu dinheiro e com a consideração que dá às pessoas. O taurino pode acabar valorizando as pessoas erradas ou ideias que são enganosas.

GÊMEOS

Hoje, você pode se deixar levar com algo em seu trabalho e tomar um partido errado. Há também a sensação de estar insatisfeito consigo mesmo.

CÂNCER

Sua forma de lidar com problemas e com a saúde deve ser repensado urgentemente. Evite jogar com o acaso ou se permitir arriscar demais.

LEÃO

O leonino pode se enganar com as pessoas ou elas com você hoje. Defina melhor os limites das relações e partilhas para evitar o desgaste.

VIRGEM

Cuidado com a confiança de maneira errada nas pessoas. É preciso se prestar mais atenção no trabalho e nas parcerias.

LIBRA

Momento difícil para lidar com certas tarefas, que podem ser inconclusivas ou se perder. O planejamento não funciona com tantas situações instáveis. Tente manter mantenha o foco.

ESCORPIÃO

Hoje, sentimentos amorosos estarão exaltados, mas insatisfatórios e confusos. Há um forte desejo de se entregar aos sonhos, mas cuidado com onde esses sonhos vão desaguar.

SAGITÁRIO

A indisposição com certas pessoas está baseada em julgamentos parciais. Não acentue ainda mais as distorções nos assuntos domésticos e conjugais. Procure esclarecimento.

CAPRICÓRNIO

A desorganização da agenda e a indisciplina na rotina pode complicar o trabalho hoje. A comunicação apática pode descencadear prejuízos na relação com amigos e colegas.

AQUÁRIO

Evite arriscar seus bens materiais e seu patrimônio. As chances de investir errado hoje são enormes.

PEIXES

A imaginação do pisciano está ativada, mas de modo estranho e hoje. Isso leva você a enxergar situações familiares de modo distorcido.

