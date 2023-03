Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08/03) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries



Você está inclinado a ir direto ao ponto e rapidamente chegar ao coração ou à raiz de um problema hoje, querido Áries. Você pode optar por construir seu carma hoje, dando prontamente de si mesmo. Se você se sentir pressionado por alguém que parece receber muito e não retribuir, seja educado e firme. No entanto, não espere retornos imediatos – o equilíbrio não precisa ser alcançado em um dia. Você pode ganhar uma vantagem em uma questão financeira ou comercial hoje. Com as energias de hoje, você pode realizar muito de uma posição invisível. É um bom dia para cuidar dos negócios, e você o fará silenciosamente, mas com eficiência.

Touro



Com o aspecto estranho de Vênus-Saturno de hoje, você pode questionar seus instintos, querido Touro. Mesmo que a indecisão seja desconfortável, é melhor do que tomar decisões ruins. Você pode adiar a tomada de decisões importantes e cuidar das responsabilidades que o incomodam. Felizmente, você provavelmente verá que adicionar um pouco de estratégia à mistura é poderoso. A força de vontade é excelente e, embora muitas vezes você prefira agir de forma independente hoje em dia, juntar-se a alguém de alguma maneira pode ser muito prático e possivelmente até revigorante. Você pode ganhar uma vantagem distinta, e você pode ser bastante inteligente em conseguir que outras pessoas participem de suas ideias e aventuras.



Gêmeos



A Lua em seu setor de trabalho e saúde hoje o incentiva a se concentrar no serviço e no trabalho, não na recompensa imediata, querido Gêmeos. O aspecto Vênus-Saturno de hoje tem uma mensagem semelhante. Ficar com a tradição ou situações familiares ou se ramificar pode ser um problema hoje. Se um desacordo sobre uma crença em particular deixa você mais do que apenas frustrado, considere se isso está desencadeando algo mais profundo. Fique atento à tendência de se debruçar sobre áreas problemáticas ou possibilidades negativas. Você tem coisas melhores para fazer! Felizmente, você tem grande sucesso com projetos pelos quais é apaixonado. Você está obtendo uma melhor compreensão do seu trabalho ou objetivos de longo prazo e criando estratégias com sucesso.

Câncer



A Lua passa o dia em seu setor romântico e criativo, querido Câncer, que é uma energia bastante despreocupada. No entanto, um trânsito Vênus-Saturno influenciando a primeira metade do dia pode despertar inseguranças sobre o que é seu e o que pertence aos outros. É menos do que a energia ideal para resolver questões financeiras. É provável que você tenha uma qualidade de autoproteção e deve ter cuidado com a defensividade, pois isso não o levará a lugar nenhum rapidamente. Alguém pode estar um pouco retido agora. Os relacionamentos casuais tendem a se sair melhor hoje do que os comprometidos, apenas no momento. Em caso de dúvida, talvez seja mais sensato ficar quieto até que você esteja mais seguro de si mesmo. Tente não deixar as divergências chegarem até você e procure ter paciência. Ajudá-lo com isso é um trânsito de Marte que melhora sua determinação. Você está trazendo mais força para seus projetos, rotinas ou trabalho.

Leão



Na primeira metade do dia, você pode sentir que o tempo está errado, querido Leão, e pode descobrir que a melhor abordagem é avançar, recuar e tentar novamente. Provar a si mesmo que você tem resistência para superar os obstáculos irá destruí-los com o tempo, lenta mas seguramente. Não é um bom momento para ficar cara a cara com um parceiro ou negociar um assunto. No entanto, sua convicção está crescendo. A boa energia está com você para se conectar com seus objetivos de longo prazo. Ao mesmo tempo, a Lua passa o dia em seu setor familiar e doméstico, e a necessidade de se concentrar e atender às suas necessidades de conforto e segurança é forte.



Virgem



A Lua passa o dia em seu setor de comunicação, querido Virgem, mantendo você mentalmente estimulado e incapaz ou disposto a relaxar e se concentrar. Pode haver alguma tensão na primeira metade do dia, mas considere que, se você estiver tendo um dia de folga, poderá conhecer o mundo dessa posição. É provável que haja estranheza quando se trata de devolver gestos sociais; outros podem mantê-lo à distância se não tiverem certeza de como você se sente. Alguém pode decepcioná-lo, principalmente no trabalho, possivelmente uma pessoa de nível superior ou mais velha. Aterre-se e reconheça que “você recebe o que dá”, mas nem sempre instantaneamente! Seja paciente. Há uma boa construção de energia para descobrir métodos novos e interessantes para atingir seus objetivos. Você é capaz de trazer mais emoção ou variedade em suas rotinas ou trabalho.

Libra



O calor pode estar faltando um pouco na primeira metade do dia, querido Libra, com um estranho aspecto Vênus-Saturno em jogo, mas isso não deve impedi-lo de fazer gestos sinceros para os outros. Você pode reconhecer que qualquer frieza expressa por outras pessoas provavelmente está enraizada em inseguranças e superá-las. Pode ser um momento para ajustar sua abordagem para obter o que deseja, adicionando alguma estratégia à mistura. Caso contrário, você está no estado de espírito certo para criar oportunidades para si mesmo, principalmente relacionadas ao trabalho e ao desenvolvimento doméstico.

Escorpião



A Lua continua a transitar em seu signo hoje, querido Escorpião, e você vê o mundo através de uma lente mais emocional do que o normal. Este trânsito amplifica suas emoções. É melhor desacelerar, pois é um dia melhor para estratégia ou projetos conjuntos. Além disso, um trânsito Vênus-Saturno influenciando a primeira metade do dia pode fazer você oscilar entre o desejo de ficar com o que sempre funciona e o desejo de tentar algo não rotineiro, novo e desconhecido, pois ambas as opções parecem igualmente atraente. Caso contrário, você está em uma boa posição para elaborar planos e se concentrar em novos e empolgantes objetivos. É um momento forte para atividades com um parceiro. As conexões feitas com os outros são criativas e inspiradoras.



Sagitário



Você pode fazer algum trabalho interior importante com a Lua em seu setor de alma hoje, querido Sagitário. Vênus e Saturno formam um ângulo estranho, influenciando a primeira metade do dia, e pode ser um desafio saber como abordar um assunto ou conversa. Se você errar o alvo, tente não se preocupar ou levar para o lado pessoal, pois o tempo está temporariamente desligado. Você pode precisar de um pouco mais de espaço para autocompreensão antes de lidar com um problema com confiança. Encontrar alguma resistência é natural e, na verdade, ajuda você a usar sua criatividade. Pode haver alguns ajustes em seu pensamento a serem feitos agora, após os quais você estará em uma posição muito melhor para alcançar seus objetivos.

Capricórnio



A Lua em seu setor social hoje incentiva seu desejo de se sentir conectado e no circuito, querido Capricórnio. Na primeira metade do dia, um quincunce Vênus-Saturno torna um pouco desafiador se aproximar de alguém ou mesmo de uma ideia ou projeto. As limitações materiais podem se tornar conhecidas agora, ou pode haver uma incapacidade irritante de concordar com alguém próximo a você. Por mais desconfortável que possa parecer no momento, também pode ajudá-lo a voltar aos trilhos e a ter mais consciência de suas responsabilidades. Superar essa corcunda acabará por tornar seus objetivos mais realizáveis.

Aquário



A Lua passa o dia no topo do seu mapa solar, querido Aquário, e uma influência Vênus-Saturno lembra você de suas responsabilidades. É hora de rever o equilíbrio entre trabalho e lazer em sua vida para que você possa se sentir melhor com sua vida – e seus relacionamentos. Você pode se sentir como se estivesse sob um microscópio, mas está tendo uma noção mais forte de suas prioridades práticas. Mesmo assim, você pode ficar animado e silenciosamente inspirado à medida que o dia avança. Torna-se um ótimo momento para desmontar as coisas para entendê-las completamente. Pode ser um momento para pensar em novas estratégias para cuidar do seu negócio ou colocar seus talentos para trabalhar.



Peixes



A Lua passa o dia em seu setor espiritual, queridos Peixes, e você busca algum refresco emocional por meio de atividades e ideias não rotineiras. Na primeira metade do dia, um aspecto Vênus-Saturno pode brincar com seu estado de espírito, pois as inseguranças podem diminuir seu entusiasmo ou interferir na sua expressão natural. Se os outros parecerem um pouco distantes, reconheça que eles podem estar um pouco absortos em si mesmos e deixe as coisas acontecerem como puderem. Pequenas decepções são possíveis, mas considere que as coisas podem precisar apenas de mais tempo. Com auto-honestidade, você pode chegar à conclusão de que sua necessidade de afeto está em alta agora e que você pode não estar realmente pedindo o que precisa dos outros. Você se depara com mais autoridade ou poder à medida que o dia avança. Claro, isso também pode significar que os outros esperam muito de você – com poder

Leia Também