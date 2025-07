Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

No início do dia, uma conversa honesta com alguém próximo pode trazer clareza e curar feridas emocionais antigas. Esse diálogo tem o poder de reaproximar e resolver pendências do passado. Ao mesmo tempo, será importante lidar com situações imprevistas com mais cautela. Evite agir por impulso e use a sabedoria adquirida para não cair nos mesmos erros.

Números da sorte: 38 - 47 - 52 - 10 | Lua Crescente, que entra em Escorpião.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Um acontecimento significativo pode surgir ao longo do dia e influenciar diretamente sua jornada pessoal. Enfrente os desafios com determinação e mantenha a esperança viva, sem perder o foco na organização. Lembre-se de que grandes sonhos exigem persistência e disciplina. Ao tratar de questões que envolvem bem-estar, opte por caminhos bem planejados.

Números da sorte: 20 - 36 - 48 - 19 | Lua Crescente, que entra em Escorpião.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

O momento favorece o desenvolvimento pessoal e o início de uma nova fase cheia de aprendizados. Abrace a ideia de sair da zona de conforto e se permitir viver de forma mais verdadeira. Ao estabelecer metas ambiciosas, comprometa-se com cada passo. E lembre-se: ouvir diferentes opiniões pode ser essencial para encontrar soluções mais sábias.

Números da sorte: 1 - 47 - 28 - 33 | Lua Crescente, que entra em Escorpião.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

O dia traz uma oportunidade especial de transformação interna. Tire um tempo para refletir, reconhecer suas falhas e compreender onde ainda pode evoluir. Essa pausa para o autoconhecimento será importante para restaurar seu equilíbrio emocional. A clareza que surge da introspecção pode direcioná-lo para escolhas mais conscientes e transformadoras.

Números da sorte: 48 - 16 - 5 - 22 | Lua Crescente, que entra em Escorpião.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Você está diante de um dia ideal para concentrar-se em seus projetos mais pessoais e significativos. Mesmo que surjam dificuldades, sua determinação será suficiente para superar os obstáculos. Cada desafio enfrentado fortalece seu caminho rumo ao sucesso. Acredite na sua capacidade e mantenha-se firme, pois os frutos serão recompensadores.

Números da sorte: 36 - 8 - 40 - 19 | Lua Crescente, que entra em Escorpião.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

O dia convida à perseverança e ao alinhamento entre fé e ação. Para que seus planos prosperem, será necessário afastar-se de pessoas ou ambientes que drenam sua energia. Cultive relações que tragam motivação e mantenha seu foco nas metas. Com energia positiva e foco bem direcionado, seus sonhos têm tudo para se realizar.

Números da sorte: 55 - 29 - 46 - 18 | Lua Crescente, que entra em Escorpião.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

As vibrações de hoje chegam como um sopro de renovação para corpo e mente. Após um período conturbado, você poderá sentir um alívio emocional e um retorno da serenidade interior. É como se uma nova energia invadisse sua rotina, encerrando uma fase turbulenta e abrindo espaço para dias mais tranquilos. Deixe para trás aquilo que não serve mais.

Números da sorte: 9 - 45 - 20 - 18 | Lua Crescente, que entra em Escorpião.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

O momento convida a deixar de lado tudo o que tem pesado sobre seus ombros. Emoções acumuladas e demandas externas podem estar drenando sua força vital. É hora de se priorizar, reconhecer seus próprios limites e escolher com mais consciência. Faça uma pausa, respire fundo e questione: o que eu realmente preciso agora? A resposta pode surpreender você.

Números da sorte: 40 - 16 - 2 - 32 | Lua Crescente, que entra em Escorpião.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje, sua capacidade de se adaptar será colocada à prova e você poderá surpreender a si mesmo. Mudanças inesperadas trarão aprendizados valiosos, inclusive através de pessoas que cruzam seu caminho com palavras sábias e motivadoras. Permita-se absorver novos conhecimentos e crescer com leveza, respeitando seu próprio ritmo.

Números da sorte: 39 - 16 - 40 - 27 | Lua Crescente, que entra em Escorpião.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

A pressa pode ser uma inimiga silenciosa neste dia. Evite decisões precipitadas e valorize o equilíbrio emocional, especialmente nos assuntos familiares. Estar em sintonia com quem está ao seu lado será essencial para lidar melhor com os desafios. A harmonia nas relações cria uma base sólida para atravessar qualquer turbulência com mais confiança e apoio mútuo.

Números da sorte: 8 - 25 - 37 - 60 | Lua Crescente, que entra em Escorpião.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Se há algo mal resolvido entre você e alguém do passado, talvez seja a hora de enfrentar essa situação com maturidade. Ao deixar o orgulho de lado e abrir espaço para o diálogo sincero, você pode transformar completamente um relacionamento que parecia perdido. Resolver essas pendências trará leveza à alma e fortalecerá seus laços com mais verdade e compaixão.

Números da sorte: 17 - 59 - 21 - 30 | Lua Crescente, que entra em Escorpião.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

O dia é perfeito para se redescobrir e dar o primeiro passo em direção ao que realmente deseja. Ouça a voz da sua intuição e aceite os desafios que acompanham o crescimento. É hora de expandir seus horizontes e se comprometer com seus sonhos. Seu futuro depende da coragem de viver com autenticidade; então vá em frente, com fé e determinação.

Números da sorte: 3 - 28 - 55 - 34 | Lua Crescente, que entra em Escorpião.

