Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/02) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries (21/03 - 20/04)

Resolva dúvidas com informações mais precisas. O dia será repleto de novidades; solte a curiosidade, circule, confira lançamentos e fique por dentro das tendências. Comunicações e contatos estarão acelerados. Conte com poder de negociação e agilize transações comerciais, documentos e contratos. Mercúrio levará os pensamentos para o futuro. Aproveite para determinar metas mais altas na carreira.

Touro (21/04 - 20/05)

Com perspectivas positivas na área financeira, você poderá planejar viagem e compras de fim de ano sem medo de ser feliz. Caminhos de crescimento e de consolidação da carreira ficarão iluminados: invista no seu futuro com iniciativas certeiras num novo empreendimento. Este será um bom momento para se reinventar, aumentar o poder de influência e firmar a reputação.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Fortes emoções e empatia marcarão os encontros e as interações de hoje. Caminhos do coração estarão iluminados. Resgate um sonho, faça escolhas e movimente a vida. Com Lua e Marte (retrógrado) em seu signo, os sentimentos falarão mais alto que a razão. Decida rumos, parta para a ação e realize desejos. Proposta alinhada com sua missão alavancará a carreira. Sucesso e projeção pela frente!



Câncer (21/06 - 22/07)

Aumente a sintonia com sua força interior e siga as dicas dos sonhos. O dia será melhor aproveitado em atividades criativas. Arte, música, meditação e contato com a natureza alimentarão a alma e trarão motivação para as tarefas diárias. Viagem e atividades ao ar livre serão ótimas opções para recarregar as baterias e tornar sua experiência mais agradável. Conexões internacionais abrirão portas.

Leão (23/07 - 22/08)

Coloque a conversa em dia com amigos, arme uma viagem e torne a vida mais gostosa. Com mais organização no trabalho, você terá tempo para dedicar aos relacionamentos e a outras atividades. Reformule a rotina, implante hábitos saudáveis e curta prazeres diferentes. Entusiasmo e animação estarão de volta! O momento também favorecerá a entrada num novo grupo e inovações na carreira.

Virgem (23/08- 22/09)

O dia trará conquista na carreira. Lance um projeto ou aumente a exposição, brilhe publicamente e ganhe popularidade. Caminhos de maior realização profissional ficarão iluminados. Este será um bom momento para tomar decisões sobre o futuro e concretizar mudanças. Propostas atraentes e ideias originais não vão faltar nesta fase. Vença a timidez e conquiste novos espaços. Família em harmonia.



Libra (23/09 - 22/10)

Amplie conexões com estrangeiros ou pessoas de outras regiões, autoridades e mestres. Planos de viagem ou de estudos ganharão força. Amplie os horizontes, embarque numa onda de energia positiva e atraia oportunidades de trabalho e de desenvolvimento pessoal. Você também poderá encontrar facilidades para resolver assuntos jurídicos, pendências e acerto de documentos. Prestígio em alta!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Troque confidências com a família e aprofunde vínculos afetivos. Revelações despertarão sentimentos profundos e poderão mudar sua visão e entendimento do passado. Este será um bom momento para rever atitudes, se desapegar de velhos padrões e recuperar o que julgava perdido. Reestruturações na casa e na maneira de viver darão segurança. Cultive a paz, a serenidade e estabilize as relações.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Carinho e clima de romance intensificarão o amor. Prepare o coração para muita emoção e momentos encantadores. Hoje e amanhã serão dias importantes no casamento, namoro ou associações. Saia da mesmice, expresse desejos e sentimentos com espontaneidade e fortaleça a união. Assuntos práticos e financeiros também entrarão em discussão: você poderá chegar num bom entendimento.



Capricórnio (22/12 - 20/01)

Retome um projeto de trabalho ou atividades que foram pausadas. O dia será agitado por demandas de áreas diferentes e também bastante produtivo. Aproveite para colocar a vida em ordem. Com Mercúrio em seu signo, você contará com ideias brilhantes e soluções inteligentes, além de argumentos imbatíveis em negociações e determinação para chegar onde quer. Faça as pazes com o passado.

Aquário (21/01 - 19/02)

Conquistas, vitórias, muita criatividade e brilhantismo marcarão o dia. Brilhe, aumente a exposição e faça a diferença. Novo projeto ganhará uma dose maior de energia, envolvimento e entusiasmo. Assuntos do coração também estarão presentes e influenciarão decisões. Paixão e prazeres diferentes anunciam clima quente no amor. Curta o momento e as coisas boas da vida!

Peixes (20/02 - 20/03)

Dê atenção à família, some forças e impulsione um projeto da casa. O dia trará muita emoção, autoestima, carinho e acolhimento. Boas notícias na carreira e na área financeira manterão a confiança no futuro. Invista em conforto, segurança e crie um clima protetor ao redor. Este será um bom momento para reunir pessoas queridas, relembrar antigas histórias e resgatar elos do passado.

