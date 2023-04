Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/04) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries 20/03 a 20/04

A Lua em Virgem faz você despertar para a necessidade de melhorar sua qualidade de vida e cuidar melhor da sua parte física. Saiba que o excesso de responsabilidades e preocupações podem pesar de verdade no seu bem-estar corporal. Conflitos em família podem ser atenuados se participarem de uma atividade juntos.

Touro 21/04 a 20/05

Poder e seriedade estarão despertando seus instintos românticos hoje: você pode se perceber atraído por alguém que exala essa aura e se encanta com a sua doçura. Tente uma aproximação! Se já está envolvido num vínculo ou atração amorosa, pode ficar meio confuso, sem saber se é amor ou amizade. Logo terá mais clareza.

Gêmeos 21/05 a 20/06

Hoje você pode se afundar no sofá e curtir o aconchegante espaço da sua casa, mas não esqueça de que essa é uma fase muito exigente no trabalho, e por isso pode haver alguma intercorrência que tire seu sossego, nem que seja a necessidade de se preparar para a semana. Bom momento para investimentos de longo prazo.

Câncer 21/06 a 21/07

Olho no presente e no possível, pois é assim que você constrói o futuro e conquista o que parecia impossível! Se tem algo a estudar ou escrever, comece do começo, sem pensar no final: no passo a passo você chega lá. Para os cancerianos que estão fora do seu local de origem, cuidado com documentos e burocracias.

Leão 22/07 a 22/08

Para você, é importante ter certeza de que suas vontades e desejos serão satisfeitos, mas obviamente para isso tem que haver o lastro financeiro. Hoje, acione sua inteligência e criatividade para perceber novas formas de ganhar dinheiro agindo, em vez de especulando. Organize-se para honrar suas dívidas e impostos.

Virgem 23/08 a 22/09

A Lua chega chegando, fazendo um confronto com Saturno e obrigando o virginiano a olhar para as dificuldades nas suas relações: você, sensível de um lado, e os outros, inflexíveis. Lembre-se que não é obrigado a estar onde não se sente acolhido. Recorra aos chegados para trazerem animação e vida ao seu domingo!

Libra 23/09 a 22/10

Hoje é um daqueles dias em que o excesso de preocupação e autoexigência pode desencadear reações do seu corpo: quando nosso organismo se volta contra nós, ele está mandando um recado. Descanse e se desconecte: não precisa dar conta de tudo agora. Se quer se preocupar com trabalho, ocupe-se de traçar estratégias.

Escorpião 23/10 a 21/11

Comece o domingo focando nos objetivos que quer atingir nos próximos dias: a Lua crescente favorece os esforços que você fizer para isso, e ainda dá tempo de colher! No amor, você passa por uma fase de amadurecimento e está mais seletivo: com isso, um novo encanto deve surgir por alguém, e essa pessoa está perto.

Sagitário 22/11 a 21/12

Chegou o domingo e você vai aterrissando: depois da diversão, chega a hora de pensar no seu futuro. Já sabe o que quer realizar profissionalmente neste momento? O que está fazendo para chegar lá? Cobranças familiares podem surgir: é melhor você ter um plano. Sua capacidade de se reinventar está em destaque agora.

Capricórnio 22/12 a 20/01

Aproveite o domingo para organizar estudos, documentos, planos e programações de passeios, viagens ou deslocamentos: se tem algo fora do lugar ou não tão bem amarrado, vai ser fácil detectar hoje. Se está viajando, o dia pede mais cuidado nos passeios, certo? Contratos novos e negócios estrangeiros em destaque.

Aquário 21/01 a 19/02

Atenção para a gestão da sua vida financeira, aquariano: o embate entre a Lua e Saturno pede austeridade nos gastos e mais cuidado com o seu patrimônio. Revise seus investimentos e economias: pode estar havendo algum desperdício. O dia é particularmente favorável a cuidar de si mesmo: curas já estão em andamento.

Peixes 20/02 a 20/03

Desde que Saturno entrou em seu signo, pode ser que você esteja mais sério e sentindo necessidade de se isolar. Essa atitude pode magoar quem quer estar perto: basta você se abrir um pouquinho que as pessoas vão se aproximar. Romance quente e em fase de consolidação. Ative a empatia e bondade: são sua melhor parte!

