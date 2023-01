Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/01) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Você está em um período geralmente favorável para a harmonia em relacionamentos íntimos, querido Áries, embora alguns conflitos possam surgir para chegar a um nível mais puro de paz. Ainda assim, áreas que foram varridas para debaixo do tapete podem emergir de pequenas maneiras hoje. Enquanto você está de bom humor e em forma para melhorias em geral, não é o melhor momento para ver claramente seus relacionamentos hoje e amanhã. Você pode se encontrar em um lugar onde está fazendo tanto pelos outros que se sente esgotado. Se você manteve a fantasia de um relacionamento ou situação, isso agora pode representar alguns problemas menores. Você pode pensar que está faltando alguma coisa ou que se esqueceu de cuidar de suas necessidades de descanso, reabastecimento de espírito e espiritualidade, principalmente porque essa falta se relaciona com suas parcerias. Seja qual for o caso,

Touro

Você tende a priorizar seu desejo de manter a paz e a harmonia hoje, querido Touro. É melhor não exagerar com isso, ou você pode se sentir incompreendido ou desvalorizado. Em vez disso, você pode se sentir decepcionado por uma promessa quebrada. Não se preocupe muito se você estiver um pouco fora de sincronia com os outros ou com seus objetivos – é temporário. Pode ser um momento para reavaliar as questões e permitir-se mais tempo. Encontre maneiras de infundir mais significado, prazer ou imaginação em seu trabalho ou tarefas para obter os melhores resultados agora. Se você se encontra incansavelmente se entregando ou desejando coisas, pode ser que precise entrar em contato melhor com suas necessidades. Em última análise, você está se movendo para um estado de se sentir mais satisfeito e empoderado por meio de sua atenção ao seu trabalho, saúde, tarefas e assuntos financeiros. Se você se sente sobrecarregado ou subestimado.

Gêmeos

A Lua passa o dia em sua segunda casa solar, querido Gêmeos, e faz sentido procurar atividades de ancoragem que o ajudem a se conectar com as necessidades do seu corpo e com o aqui e agora. Ainda assim, com os trânsitos de hoje, há uma tendência de ver uma situação da maneira errada, especialmente se estiver muito próxima do seu coração. O pensamento ilusório pode confundir percepções relacionadas a romance, negócios e planejamento de longo prazo. É difícil ter certeza de fazer um compromisso ou decisão significativa. Os palpites podem ser um pouco difíceis de confiar temporariamente, tornando mais sensato permanecer em cima do muro até que sua cabeça desapareça. Procure evitar compensar demais por se sentir incerto e reserve um tempo para descansar ou dar um tempo.

Câncer

Enquanto atividades com objetivos claros tendem a se sair bem esta semana, querido Câncer, os assuntos do coração não são tão simples. Pode haver alguma divisão devido à incerteza, o que pode deixá-lo em um estado ambivalente em nível social. O desejo de fazer algo diferente ou incomum pode ser saudável, mas seu coração não está todo, em grande parte porque você busca mais paz e familiaridade nos dias de hoje. Tente não ficar em cima do muro por muito tempo. Você pode achar que ficar no limbo é mais desgastante do que simplesmente tomar uma decisão e viver com ela. Não adianta desperdiçar energia se preocupando com as pequenas coisas. Para as coisas grandes, no entanto, é melhor esperar as coisas. Você pode precisar se reagrupar diante de pequenas inquietações ou incertezas. É melhor não fazer ondas com confiança dando um breve mergulho.

Leão

Se você está experimentando descontentamento periódico em um nível social, querido Leão, é provável que sinta isso mais intensamente hoje e parte do amanhã. No entanto, não conhecer seu coração hoje pode tentá-lo a evitar a verdade em seus relacionamentos. Provavelmente é melhor admitir a incerteza e seguir em frente por enquanto. Caso contrário, você pode acabar girando apenas suas rodas. Pode haver desejos não ditos ou uma sensação de que você quer algo, mas não consegue identificar o que é. Você também pode estar oscilando entre querer manter as coisas leves e diretas e desejar mais profundidade e significado de suas interações. Tente não permitir que distrações como essas o derrubem. Procure ter mais tempo para entrar em contato com suas necessidades. É um momento melhor para manter o status quo do que seguir em frente. Provavelmente não valerá a pena fazer ondas se a confiança estiver caindo ou se você não tiver todas as ferramentas necessárias para gerenciar uma situação. Isso é temporário e pode ajudá-lo a se reorientar. Uma queda de confiança ou alguma indecisão é provavelmente um sinal de que você precisa se reagrupar e descansar – ou fazer uma pausa no pensamento excessivo.

Virgem

Esta semana traz uma excelente energia para levar adiante um assunto de dinheiro ou negócios, querido Virgem. Ainda assim, pode haver desejos ou desejos estranhos que parecem surgir do nada, juntamente com uma sensação de que você não deve se entregar. Algumas coisas estão no ar, e pode ser tentador fugir da responsabilidade, esconder algo sobre você ou apaziguar quando você provavelmente deveria se defender. Se você não tiver certeza, vá adiante até que esteja mais claro. Ao mesmo tempo, fique atento à tendência de se concentrar em tudo, exceto no que merece sua atenção! Tentativas superficiais de fazer você se sentir melhor provavelmente não serão satisfatórias e podem até custar tempo valioso, energia e possivelmente dinheiro. Você também pode estar desejando uma conexão melhor com alguém que possa ajudá-lo a tomar algumas decisões e escolhas. Como está, você pode se sentir um pouco fora de sincronia por enquanto. É melhor colocar o excesso de pensamento em espera. Você pode se sentir um pouco fora de contato com sua intuição, tornando difícil confiar em seus instintos, mas com um pouco de descanso, você descobrirá as coisas.

Libra

Embora este seja um período geralmente robusto para seus planos e atividades pessoais, querido Libra, pode haver incerteza em alguns pontos hoje e amanhã. Você provavelmente está passando por uma calmaria temporária que o retarda por tempo suficiente para explorar rotas alternativas e fazer ajustes úteis. Você pode se sentir um pouco sobrecarregado ou insatisfeito com seus projetos ou trabalhos atuais. Sentir-se mal pode ser um sinal de que você não está ouvindo suas necessidades de mais imaginação em sua vida. Cuide de si mesmo ao invés de fazer tudo pelos outros e esquecer o que você precisa no processo. Evite agradar as pessoas como uma solução rápida para alcançar a paz e a harmonia que você deseja. Em vez disso, tente sonhar e deixe sua intuição se envolver. A dúvida ou a confusão são temporárias, mas você provavelmente deve evitar especulações, compras ou vendas significativas.

Escorpião

Você precisa de tempo para processar e digerir experiências recentes com ênfase em sua décima segunda casa solar nos dias de hoje, querido Escorpião. Hoje, parte de você tem medo de abandonar uma fantasia ou ideal, mas expectativas irreais podem levar ao desconforto. A insatisfação vaga pode tecer dentro e fora. Necessidades que surgem de repente e não fazem muito sentido são provavelmente coisas que só servem para desviá-lo agora. Procure se conectar com suas verdadeiras necessidades ou trabalhar em sua felicidade, em vez de olhar para os outros para lhe trazer alegria. Aceitar as coisas como elas são e apreciá-las é a chave agora. Uma calmaria temporária também pode atrasá-lo por tempo suficiente para explorar rotas alternativas. Após um breve período de dúvida ou desmotivação, você achará fácil ignorar o que não é essencial. Felizmente, você tem a Lua em seu setor espiritual hoje.

Sagitário

O lado social de sua vida e seus planos e sonhos estão em foco e em boa forma nos dias de hoje, querido Sagitário. Ainda assim, pode haver um mal-entendido ou algum atraso que pode deixar você se sentindo incerto hoje. Pessoas, grupos ou relacionamentos que você idealizou podem ser um pouco decepcionantes, ou inconsistências ou procrastinação sobre assuntos em sua casa ou vida pessoal podem desgastá-lo, deixando-o vagamente culpado ou inquieto. Procure abordar a raiz de um problema, mas se você não conseguir alcançá-lo, pode ser sábio evitar sair pela tangente. Descanse e reflita quando puder, ou considere se concentrar em uma tarefa especial de cada vez.

Capricórnio

Embora este seja um momento geralmente forte para produtividade e responsabilidades, querido Capricórnio, pode haver alguns altos e baixos ou inspiração flutuante para gerenciar. Há momentos como hoje em que você pode precisar de uma pausa na performance. Você pode concordar com algo para agradar a alguém e depois se arrepender de não ter sido sincero. Pessoas e problemas podem exigir um pouco demais de sua atenção. Fique atento aos equívocos hoje. As circunstâncias parecem testar suas vulnerabilidades, mas você pode ir além disso ou terá a chance de resolver tudo a seu favor mais tarde.

Aquário

Com a Lua em seu setor de trabalho e saúde o dia todo, querido Aquário, o lado prático da vida está prendendo seu interesse com mais frequência. No entanto, as distrações sociais ou emocionais tornam difícil concentrar sua energia em pontos hoje. Não é fácil ver como você pode gerenciar praticamente tudo o que gostaria de fazer – ou por onde começar. Se você se sentir um pouco decepcionado, pode ser que precise de algum refresco emocional. Pode haver problemas vagos ou desconexões que podem deixar você se sentindo um pouco fora de sincronia. Alguma confusão sobre dinheiro, recursos ou know-how pode sutilmente atrapalhar o prazer pessoal ou a busca de um novo interesse. Por maiores que sejam seus planos e ideias, evite correr para implementá-los até se sentir mais confiante. Pode haver um lembrete para honrar suas necessidades de imaginação, devaneios.

Peixes

Os trânsitos agora podem apresentar algum motivo de hesitação ou pausa em pontos hoje e amanhã, queridos Peixes. Um pequeno solavanco na estrada ou uma queda temporária em sua confiança podem ajudar a atrasá-lo e reorientá-lo. Tente não permitir que o pensamento positivo anule seu bom senso, pois há uma tendência de ver o que você quer ver. No entanto, você pode se sentir um pouco fora de sincronia com os outros, e a tentação pode ser compensar fazendo o possível para fazê-los felizes. Pode ser melhor procurar aprender suas próprias necessidades em vez de gastar seu tempo e drenar sua energia tentando descobrir o que os outros querem. Se os níveis de motivação estão caindo um pouco, pode ser apenas um sinal para se reagrupar.

