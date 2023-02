Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/02) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

As energias de hoje lembram onde você tende a recorrer a padrões familiares, querido Áries, mesmo que eles não tenham funcionado a seu favor. Velhos hábitos podem ser fáceis de recuperar, mas procurar oportunidades para saldar dívidas ou acertar contas é uma boa ideia hoje. Não é o momento ideal para assumir algo novo, mas é um bom momento para cuidar de papéis ou tarefas esquecidas ou negligenciadas que o ajudarão mais tarde em questões financeiras. Ainda assim, você pode sentir alguma inquietação ou insaciabilidade hoje e amanhã. Tente não exagerar ou exagerar como forma de superar o tédio.

Touro

Preste atenção à tendência de assumir mais do que a sua parte hoje, querido Touro, ou de confiar demais nos outros quando seria melhor fazer as coisas de forma independente. Você tende a manter a paz, mas isso pode gerar ressentimentos ou minar sua confiança. Ainda assim, você pode se beneficiar olhando para o passado em busca de respostas para os problemas do presente. Amarrar as pontas soltas pode ser necessário antes que você possa seguir em frente com confiança. Você pode buscar uma fuga da agitação, mas luta para se retirar se conseguir, pois parte de você está prosperando na interação. Um compromisso pode estar em ordem!

Gêmeos

A Lua de hoje chama sua atenção para o seu trabalho, saúde, assuntos diários e hábitos, querido Gêmeos. Nessas áreas, você tende a olhar para o passado em busca de respostas para suas preocupações. É um exercício valioso, desde que você o faça com moderação. Considere se você está se apegando a algo que não lhe serve mais, particularmente uma atitude ou expectativa. Procure evitar recorrer a métodos antigos, porque eles são mais confortáveis se impedirem que você avance. À medida que o dia avança, você pode sentir alguma inquietação, principalmente em sua vida social ou em seus objetivos e buscas de felicidade. Embora você possa ser otimista, tente não assumir muitos compromissos e evite fazer coisas em excesso. É melhor não falar muito cedo sobre um assunto sobre o qual você provavelmente mudará de ideia mais tarde.

Câncer

O progresso em um interesse sincero, como um relacionamento amoroso ou uma busca de lazer, pode ser lento hoje, querido Câncer. No entanto, dar pequenos passos para atingir seus objetivos pode ser bem-sucedido; paciência pode percorrer um longo caminho. Você pode se sentir bastante sentimental sobre um antigo amor ou projeto de estimação. Olhar para o passado pode ser benéfico, pois você pode despertar uma busca que vale a pena, mas considere onde você pode estar se apegando ao passado de maneiras prejudiciais. Às vezes, hoje e amanhã, você pode ter tantos desejos e necessidades que não sabe por onde começar! Evite comprometer-se demais e esticar-se muito fino.

Leão

É fácil recorrer a comportamentos confortáveis hoje, querido Leo, em vez de desafiar a si mesmo ou almejar crescer e aprender. Os velhos hábitos exercem uma forte influência sobre você agora, e uma boa ação do passado pode beneficiá-lo. Usar seus talentos pode render algumas recompensas, mas também pode ser sábio desafiar a si mesmo de uma forma pequena. Ao mesmo tempo, é melhor não falar muito cedo ou tirar conclusões precipitadas com os aspectos complicados de hoje. Procure domar expectativas exageradas. Pode haver notícias exageradas chegando, e uma atitude de esperar para ver é melhor.

Virgem

As energias de hoje tendem a puxá-lo para o passado, querido Virgem, e isso pode funcionar a seu favor, mas a moderação é importante. Você não é rápido em se desafiar, preferindo recorrer a talentos e recursos que já possui, que podem ser exatamente o que você precisa de vez em quando. Ainda assim, tente evitar permitir ou apaziguar os outros de maneiras que possam voltar a prejudicá-lo mais tarde. Tente não fazer promessas que podem ser difíceis de cumprir mais tarde. As influências de hoje não são ideais para trabalho ou atividades que exijam atenção aos detalhes. Pode ser sábio domar as expectativas dos outros, pois as pessoas podem levá-lo a uma montanha-russa, quer saibam disso ou não. Concentre-se em sua própria felicidade, e é menos provável que as decepções estraguem seu humor.

Libra

Procure evitar a tendência de exagerar ou prometer demais apenas para manter o bom humor, querido libriano. Essas coisas podem atrapalhar mais tarde, então tente manter as coisas o mais reais possível. Colocar muito peso nas respostas dos outros, que podem ser variáveis no momento, pode ser uma lição de frustração. Embora não seja o momento ideal para novos começos, você está em uma boa posição para tomar medidas para eliminar obstáculos relacionados a dinheiro e negócios. Há uma tendência de querer fazer tudo sozinho hoje em dia, mas compartilhar, confiar e se unir para realizar algo é o caminho a percorrer para as recompensas, mesmo que pareça o caminho mais desafiador a seguir no momento.

Escorpião

Há uma tendência de liberar algo do seu passado hoje, querido Escorpião, para que você possa começar de novo. Procure liberar o estresse e a tensão, mas observe a tendência de seguir o caminho mais fácil. Tome nota se você está frequentemente voltando a fazer as coisas sozinho, mesmo quando emparelhar ou dividir a carga seria muito melhor para você. Muitas coisas exigem sua atenção hoje, mas é improvável que você esteja disposto a cuidar de negócios e assuntos práticos. Você também pode estar inclinado a exagerar agora. Tente encontrar um equilíbrio entre a necessidade de conforto e inatividade (necessidades válidas!), e a necessidade de cuidar das tarefas. Algumas coisas podem esperar, enquanto outras é melhor lidar imediatamente. A tendência de superestimar nossas habilidades é forte hoje, principalmente para manter o bom humor.

Sagitário

Memórias fortes tendem a guiá-lo hoje, querido Sagitário, ou você faz conexões incomuns. Suas habilidades de observação estão fazendo hora extra. Pode haver alguma tendência de buscar a saída mais fácil, mas com um pouco de introspecção e auto-honestidade, você pode descobrir o que é realmente valioso para você. Você pode amarrar pontas soltas ao tomar conhecimento de atrasos ou assuntos que anteriormente negligenciou e que exigem sua atenção. Preste atenção a uma inclinação para prometer ou insinuar mais do que você pode realmente cumprir. Caso contrário, o dia é bom para perseguir passatempos e hobbies favoritos e recreação, atividades criativas, aprendizado e descoberta. Procure manter suas expectativas em relação aos outros em um nível realista.

Capricórnio

Você pode ser mais sentimental hoje, querido capricorniano, e com vontade de ficar confortável. Pode haver uma conexão com um velho amigo ou fortes lembranças de alguém do seu passado. Na verdade, o que há de novo não é tão atraente quanto reviver velhos interesses ou mesmo relacionamentos. Considere que você pode estar julgando mal os níveis de energia agora. É mais fácil enrolar do que realmente produzir com os trânsitos atuais. Portanto, se você agendar muito hoje, poderá inadvertidamente se decepcionar. Mesmo com seu humor indulgente pessoalmente, você pode ter ideias ricas para aplicações futuras.

Aquário

As energias de hoje são fortes para um foco positivo no passado ou amarrar pontas soltas, querido Aquário. Pode ser uma boa ideia limpar antigos projetos, recados ou deveres para que você possa começar de novo mais tarde. É mais fácil ver quais anexos estão impedindo você de crescer e prosperar. Ainda assim, preste atenção para assumir muito ou falar muito cedo. Você provavelmente tem muitos novos interesses, principalmente aqueles que giram em torno de aprender ou aprimorar habilidades, mas se fizer muito de uma vez, corre o risco de ficar sobrecarregado e abandonar o barco. Procure domar a tendência de exagerar. Ter mais de algo não necessariamente o deixará mais feliz.

Peixes

As energias de hoje tendem a mostrar onde você está muito apegado a um hábito em um nível mental ou em relação a atitudes e mentalidades, querido Peixes. Procure usar seus talentos diplomáticos em seus negócios, mas observe a tendência de agradar e apaziguar que mais tarde pode voltar para mordê-lo. Procure lidar com negócios inacabados que ajudarão a levar as coisas adiante mais tarde. Ao mesmo tempo, fique atento a possíveis oportunidades de promover seus interesses, em vez de se ater aos mesmos velhos confortos. À medida que o dia avança, a tentação de exagerar nos prazeres é forte. Embora um pouco de esbanjamento seja bom para você, pode estimular um vago sentimento de culpa ou arrependimento hoje.

