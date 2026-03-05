Exposição “Gigantes da Era do Gelo” chega ao Shopping com atrações para toda a família

A partir do dia 5 de março, o Shopping São Carlos, administrado pelo Grupo AD, recebe a exposição “Gigantes da Era do Gelo”, uma experiência inédita e imersiva que promete transportar o público para um dos períodos mais fascinantes da história do planeta.

A mostra ficará aberta até o dia 29 de março, com ambientação especial instalada na Praça de Eventos e também na Rotatória da Democrata, proporcionando uma jornada visual e interativa para crianças, jovens e adultos.

Inspirada no universo pré-histórico, a exposição apresenta 25 réplicas de animais que marcaram a Era Glacial. Entre os destaques estão peças em tamanho impressionante, como o Gigantopitecus com 5 metros de altura, o mamute de 4 metros, o tigre-dente-de-sabre com 3 metros, o rinoceronte-lanudo de 4 metros e até um tatu gigante de 2,5 metros. As estruturas chamam atenção pelo realismo e pelos detalhes que permitem ao visitante conhecer mais sobre cada espécie.

Além do impacto visual, o público poderá conferir informações educativas sobre os animais, incluindo dados sobre espécie, habitat e curiosidades. O ambiente cenográfico convida os visitantes a explorarem o espaço, registrarem fotos e vivenciarem uma experiência lúdica, interativa e enriquecedora.

Com proposta voltada ao entretenimento familiar, a atração combina aprendizado e diversão, despertando a curiosidade sobre a vida na pré-história de forma acessível e envolvente. “A exposição ‘Gigantes da Era do Gelo’ foi pensada para encantar e surpreender. É uma oportunidade para que as famílias vivenciem juntas uma experiência divertida, educativa e cheia de descobertas”, destaca Fábio Maria, gerente geral do empreendimento.

Para Nancy Araujo, coordenadora de Marketing do shopping, iniciativas como essa reforçam o posicionamento do centro de compras. “Estamos sempre em busca de experiências que conectem entretenimento e educação. Acreditamos que é possível oferecer lazer de qualidade enquanto estimulamos a curiosidade, o conhecimento e momentos significativos em família”, afirma.

Com entrada gratuita, a mostra integra a programação especial do empreendimento para o mês de março.

SERVIÇO:

Exposição “Gigantes da Era do Gelo”

Local: Praça de Eventos e Rotatória da Democrata

Período: 05 a 29 de março

Entrada gratuita

