quarta, 15 de outubro de 2025
Entretenimento

Dudu Nobre se apresenta no Sesc São Carlos no dia 23 de outubro

15 Out 2025 - 17h34Por Da redação
Dudu Nobre - Crédito: reprodução Instagram Dudu Nobre - Crédito: reprodução Instagram

O cantor e compositor Dudu Nobre, um dos principais nomes do samba brasileiro, se apresenta no próximo dia 23 de outubro (quinta-feira), às 20h, no Ginásio de Eventos do Sesc São Carlos.

O show é um convite para quem deseja vivenciar a energia e a tradição do samba de raiz, com um repertório que reúne grandes sucessos da carreira de Dudu Nobre e releituras de clássicos do gênero que exaltam a cultura popular brasileira. Com sua marca registrada e carisma inconfundível, o artista promete uma noite animada, repleta de ritmo, emoção e muito batuque.

Os ingressos custam R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18,00 (credencial plena). A venda on-line está disponível no site sescsp.org.br/saocarlos.

A classificação indicativa é de 12 anos.

Serviço:
Show: Dudu Nobre
Data: 23/10 (quinta-feira)
Horário: 20h
Local: Ginásio de Eventos do Sesc São Carlos
Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 18 (credencial plena)
Classificação: A partir de 12 anos

