Doce Veneno encerra ano com show gratuito no Sesc São Carlos

Banda Doce Veneno irá animar os dias finais de 2022 em São Carlos: show gratuito no Sesc - Crédito: Divulgação

Um show que promete ser imperdível e que irá marcar o encerramento de 2022 em São Carlos. Nesta sexta-feira, 30, a Banda Doce Veneno faz show do ano no Galpão do Sesc São Carlos, a partir das 20h com entrada grátis. A apresentação traz os grandes sucessos do pop rock nacional dos anos 80 e hits de bandas como Os Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Ira, Kid Abelha, entre outros.

A DOCE VENENO

A história da banda começou nos anos 70, em Ribeirão Bonito, com o músico e instrumentista italiano Paris Muccillo, pai dos integrantes da banda, Wagner e Neto Muccillo. Com repertório eclético, a banda Doce Veneno realizava interpretações de várias orquestras, cantores nacionais e internacionais, flashback dos 60, 70, 80, músicas no estilo pop rock, canções caribenhas, italianas, forros, axé, sambas, rock clássico, incluindo um tributo ao Queen.

O maestro Páris Muccillo (1925-1979), imigrante italiano, percebeu a qualidade musical e decidiu investir no talento dos garotos. Em 1976 aconteceu o primeiro baile "oficial" na cidade de Borborema, no dia 9 de junho, quando subiram ao palco para encantar o público com uma profusão de flashbacks.

Quando o Maestro Páris faleceu, aos 54 anos, em 1979, seus filhos e outros três amigos resolveram profissionalizar a banda. Todos os integrantes eram músicos de formação e dedicavam-se ao ensino musical, que intercalavam com a rotina de shows.

A variedade de formações e influências musicais trouxeram experiências musicais para a banda, além da formação erudita (no caso de Wagner Muccillo) e do rock and roll. No cardápio dos shows, nunca faltaram canções imortais de todos os gêneros como, Theme from New York, New York / Hello Detroit, Jump, Another Brick In The Wall, Não Deixe o Samba Morrer e tantas outras.

A formação histórica da Doce Veneno foi com Wagner nos teclados e voz, Neto no saxofone, percussão e voz, acompanhados pelo baterista Sérgio, que entrou na banda em 1981, Claudinho (contra-baixo e voz) que ingressou em 1991 e Mak, Marciel Marcasso (guitarra e voz), na Doce Veneno desde 1994, este que veio a falecer aos 49 anos em 2022, após uma linda trajetória de quase 30 anos com a banda.

Atualmente o grupo é formado por Wagner (teclado e voz), Neto (sax, percussão e voz), Sérgio (bateria), Claudinho (baixo e voz) e Maycon (guitarra e voz), que entrou na banda recentemente e segue o legado com muito talento.

SERVIÇO

Data: dia 30, sexta-feira.

Horário: 20h.

Ingressos: Grátis. Retirada de ingressos limitada a 1 por pessoa, com 1 hora de antecedência, na loja Sesc. Lugares Limitados. 14 anos

Local: Av. Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jd. Gibertoni

Mais informações pelo telefone: 3373-2333

