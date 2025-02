A internet é um ambiente vasto e cheio de possibilidades, mas também pode ser um terreno perigoso se não forem tomados os devidos cuidados. Golpes digitais, vazamento de dados e ataques cibernéticos estão se tornando cada vez mais comuns. De acordo com um estudo da Fortinet, o Brasil registrou mais de 103 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2022. Portanto, adotar boas práticas de segurança digital é essencial para se proteger. Aqui estão algumas dicas fundamentais para garantir uma navegação segura.

1. Use Senhas Fortes e Únicas

Parece óbvio, mas muitas pessoas ainda usam combinações fracas como “123456” ou “senha123”. Nunca faça isso. O ideal é criar senhas longas, únicas e que combinem letras, números e caracteres especiais.

Dicas para senhas mais seguras:

Use um gerenciador de senhas para armazená-las com segurança.

Evite usar informações pessoais, como nome ou data de nascimento.

Ative a autenticação em dois fatores (2FA) sempre que possível.

2. Fique Atento a E-mails e Mensagens Suspeitas

O phishing é um dos golpes mais comuns na internet. Funciona assim: um criminoso finge ser uma empresa ou pessoa de confiança e tenta enganar a vítima para que ela forneça dados pessoais.

Como identificar um e-mail fraudulento?

Erros gramaticais e ortográficos.

Links estranhos ou com endereços encurtados.

Solicitação urgente para inserir dados bancários ou senhas.

Nunca clique em links suspeitos. Se precisar verificar algo, acesse o site oficial digitando o endereço manualmente no navegador.

3. Mantenha Seus Dispositivos Atualizados

Atualizações podem parecer incômodas, mas ignorá-las é um erro grave. Elas corrigem falhas de segurança que hackers podem explorar.

O que atualizar?

- Sistema operacional (Windows, macOS, Android, iOS).

- Programas e aplicativos.

- Antivírus e firewall.

Muitos ataques cibernéticos exploram brechas em softwares desatualizados. Manter tudo em dia reduz drasticamente os riscos.

4. Evite Redes Wi-Fi Públicas

Parece conveniente usar o Wi-Fi do shopping ou do café, mas as redes públicas são inseguras. Sem proteção adequada, seus dados podem ser interceptados por terceiros.

Se precisar usar Wi-Fi público:

- Nunca acesse contas bancárias ou insira senhas.

- Prefira conexões que exijam senha.

- Use uma VPN (Rede Privada Virtual) para criptografar sua conexão.

With VeePN, users are required to intercept login data and use public Wi-Fi connections, which makes it difficult. Those who use VPN for PC from VeePN are completely protected. Why? The VPN app simply encrypts data and without the decryption key, it is simply impossible to find out anything about the user or see his data.

5. Gerencie Suas Configurações de Privacidade

Redes sociais e aplicativos coletam enormes quantidades de dados pessoais. Sem configurar corretamente as permissões, você pode estar compartilhando mais informações do que gostaria.

Dicas de privacidade:

Revise as permissões de aplicativos no seu celular.

Limite quem pode ver suas postagens nas redes sociais.

Evite compartilhar localização em tempo real sem necessidade.

O vazamento de dados no Brasil cresceu 322% em 2023, segundo a PSafe. Cuidar das configurações de privacidade reduz a exposição dos seus dados.

6. Cuidado com Aplicativos e Downloads

Nem tudo que está disponível na internet é seguro. Baixar aplicativos ou arquivos de fontes desconhecidas pode instalar malwares no seu dispositivo.

Boas práticas ao baixar arquivos:

Sempre baixe apps de lojas oficiais (Google Play, App Store).

Desconfie de aplicativos que pedem permissões excessivas.

Antes de baixar algo, pesquise avaliações e reclamações.

O Brasil está entre os países que mais sofrem com ataques de ransomware, onde criminosos sequestram dados e cobram resgate para liberá-los.

7. Desconfie de Ofertas Boas Demais para Serem Verdade

Golpes financeiros estão cada vez mais sofisticados. Promoções irresistíveis, mensagens prometendo dinheiro fácil ou sorteios inesperados costumam ser fraudes.

Dicas para evitar cair em golpes:

Verifique se o site tem “https://” e um cadeado ao lado do endereço.

Pesquise sobre a empresa antes de fornecer dados pessoais.

Nunca faça pagamentos antecipados sem garantias.

Um estudo da ClearSale revelou que, no Brasil, 1,6% de todas as compras on-line são tentativas de fraude.

Conclusão

A segurança na internet depende de hábitos diários. Pequenas ações, como criar senhas fortes, evitar redes Wi-Fi públicas e desconfiar de e-mails suspeitos, fazem toda a diferença. Com os golpes digitais crescendo exponencialmente, proteger-se on-line é mais do que uma precaução: é uma necessidade.