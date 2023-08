Descubra onde colocar sua televisão de 55 polegadas

No Brasil segundo pesquisas há por lar mais de uma televisão, e uma porcentagem bem alta pelo menos tem uma televisão em casa. Ou seja, muitas pessoas têm televisão em seu próprio domicílio.

Essas televisões são cada vez mais modernas, tecnológicas de pouca espessura e grandes e trazem cada vez mais definição nas suas imagens e aperfeiçoamentos no que se diz respeito ao som.

Quando falamos de sua imagem, temos que enfatizar que o ambiente em que sua televisão está também pode provocar uma melhor experiência ao assistir tv, ou também se você não souber o lugar correto ou a distância e a altura correta para poder colocá-la, se você tem então uma televisão de 55 polegadas deve sobretudo estar atento no espaço que ela será instalada, porque realmente se trata de uma super tela.

Hoje em dia no mercado você encontra uma gama de diferentes modelos e marcas de televisores com 55 polegadas onde o preço de tv 55 polegadas variam muito de acordo com suas tecnologias e suas especificidades de configuração.

Mas que sua aparência, o que também faz a diferença de preço existir é o investimento na qualidade de som e imagem, um televisor que consegue combinar as melhores tecnologias desses dois aspectos com certeza será líder de vendas.

Atualmente os preços de televisores de 55 polegadas estão na casa de R$2900,00 à R$6.900,00.

Onde instalar sua televisão?

Antes de comprar sua televisão precisa saber se o ambiente foi pensando para uma televisão desse tamanho ou se a televisão será instalada em um ambiente que não havia sido pensando para ela.

Isso tudo precisa ser analisado porque não basta a televisão ser de qualidade o ambiente ao qual ela será colocada deve “acomodá-la” bem para que você tenha conforto ao assistir seus programas, séries, filmes ou ver seus vídeos favoritos de músicas.

Quase sempre a realidade é de que os televisores são os que se devem adequar a um lugar já pronto, partindo desse ponto, de modo geral devemos levar em conta que uma distância confortável de onde instalar a TV é respeitando 2,5 vezes a diagonal dela.

Mas você deve estar se perguntando como se calcula isso, é simples, você precisa dividir por 2,5 a distância até o sofá para saber o tamanho mais recomendado do aparelho. Um exemplo: para uma distância de 2,5 m, o aparelho não deve exceder 40 polegadas

Em que altura colocar seu televisor?

Os mais entendidos desse mundo de televisores e instalação afirmam que a altura ideal para se instalar a televisão é de que o centro da televisão esteja na altura dos nossos olhos.

Desse modo é muito comum que as televisões sejam instaladas a um (0!) metro do chão, pois a média geral é de que uma pessoa sentada, tenha o chão a un oitenta e cinco (85) centímetros de distância do chão, por isso escolhem um metro como distância recomendada para sua instalação.

Todos esses detalhes que você encontrou aqui com certeza te proporcionaram uma sensação de mais comodidade ao ver televisão, então é basta segui-las e aproveitar seus programas preferidos.