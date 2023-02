Cia Viagens Musicais faz um passeio pela Via Láctea em matinê de carnaval

“A Cia Viagens Musicais foi a realização de um sonho: de levar a sala de aula para o palco”, afirma a educadora musical e violonista Flora Reyes – Foto: Will Veltroni -

A Cia Viagens Musicais apresenta o espetáculo “Carnaval Intergaláctico, no dia 21 de fevereiro, às 16h, no SESC. A apresentação encerra a programação especial, que marca o retorno da folia depois de dois anos sem carnaval, em função da pandemia.

Nesta montagem, as quatro educadoras musicais levam o público para uma viagem pela Via Láctea. Para isso, o show é dividido em cinco partes. Na primeira parte do espetáculo, o tema é o fascínio pelas estrelas. Na segunda parte, uma das artistas encarna um astronauta e embarca em um foguete rumo à lua. Na terceira parte, as marchinhas dão o ritmo para o calor que emana do sol e também do planeta Mercúrio.

Na quarta parte do espetáculo, ao desembarcar em Marte, um ET gigante, uma espécie de mamulengo marciano, dá as boas-vindas aos viajantes, que depois também visitam os anéis de Saturno e a grandiosidade de Júpiter. E por fim, a viagem termina retornando à Terra e celebrando o samba, que representa a energia vital do carnaval.

“Diferentemente dos outros espetáculos, o ‘Carnaval Intergaláctico’ é voltado não só para as crianças, mas para toda família, numa grande celebração à música brasileira de uma forma animada e divertida”, conta a cavaquinista do grupo e educadora musical da rede municipal de São Carlos, Flávia Prazeres.

São 90 minutos de show e o repertório do espetáculo vai de hits de carnaval, com Timbalada e Daniela Mercury, a Raul Seixas, passando por nomes como Gilberto Gil, Elis Regina, Gonzaguinha e Noel Rosa, além de marchinhas tradicionais e canções autorais.

“Faz parte da identidade da Cia Viagens Musicais trazer um repertório com canções de domínio público, clássicos da música brasileira e composições nossas. Neste espetáculo, mantivemos esse tripé, inserindo também marchinhas de Carnaval que fazem parte da tradição brasileira”, explica a educadora musical e violonista Flora Reyes, que também é produtora da companhia.

Durante o carnaval, a Cia Viagens Musicais apresenta outros dois espetáculos no SESC Campo Limpo em São Paulo.

SERVIÇO:

“Carnaval Interlagaláctico” – Cia Viagens Musicais

Data: 21 de fevereiro

Local: Sesc São Carlos – Ginásio de Eventos

Horário: 16:00h

Ingressos: Grátis

