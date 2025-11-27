Carreata Havan encanta o público durante sua passagem por São Carlos

Carreata Havan - Crédito: Maycon Maximino
A noite desta quarta-feira (26) foi marcada por encanto e clima natalino em São Carlos com a tradicional Carreata de Natal Havan. O evento reuniu dezenas de famílias que acompanharam a passagem dos caminhões iluminados e a presença do Papai Noel Azul.
A concentração ocorreu em frente à loja Havan, na rodovia Washington Luís (SP-310), onde crianças e adultos aproveitaram para fazer fotos com o bom velhinho. O espaço iluminado e decorado atraiu grande público logo no início da noite.
Após as fotos e a exibição dos veículos, o comboio seguiu pela rodovia Washington Luís e percorreu toda a extensão da avenida Getúlio Vargas. Em diversos pontos, moradores aguardavam para prestigiar a caravana e registrar o momento festivo.
Crédito: Maycon Maximino