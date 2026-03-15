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"CÃ£o-curso" reÃºne pets e tutores em desfile no Shopping SÃ£o Carlos

15 Mar 2026 - 07h08Por Da redaÃ§Ã£o
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"CÃ£o-curso" reÃºne pets e tutores em desfile no Shopping SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: Lourival Izaque CrÃ©dito: Lourival Izaque

O Shopping São Carlos realizou no dia 14 de março, data em que é celebrado o Dia Nacional dos Animais, o 1º "Cão-curso", um desfile pet especial que reuniu tutores e seus animais de estimação em uma tarde de diversão e interação. O evento aconteceu na rotatória da Riachuelo e contou com a participação de diversos pets que desfilaram ao lado de seus donos em uma passarela montada especialmente para a ocasião.

Realizada em parceria com a Cobasi e com O Boticário, a ação promoveu uma competição descontraída entre os participantes, com categorias como O Mais Fofo, O Mais Divertido e O Mais Fashion. Os primeiros colocados receberam brindes das lojas parceiras, enquanto o público acompanhou o desfile e aproveitou um momento de celebração da relação entre tutores e seus companheiros de quatro patas.

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