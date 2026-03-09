(16) 99963-6036
segunda, 09 de marÃ§o de 2026
Entretenimento

APAE de RibeirÃ£o Bonito promove almoÃ§o beneficente para arrecadar recursos para reforma

09 Mar 2026 - 18h04Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
APAE de RibeirÃ£o Bonito promove almoÃ§o beneficente para arrecadar recursos para reforma -

A APAE de Ribeirão Bonito realiza no dia 19 de abril de 2026, a partir das 11h30, um almoço beneficente aberto a toda a população. O evento acontecerá na Barraca da Festa e tem como objetivo arrecadar recursos para a reforma do telhado e a instalação da unidade principal da instituição.

A iniciativa busca reunir a comunidade em um momento de solidariedade e confraternização, além de contribuir para a continuidade dos atendimentos oferecidos pela entidade.

O cardápio preparado para o evento contará com porco, arroz, feijão gordo e saladas, além de música ao vivo com o cantor Adriano Perez, que ficará responsável pela animação durante o encontro.

De acordo com a organização, parte dos recursos necessários para a obra já foi destinada pelo Fórum, porém ainda é preciso complementar o valor para que a reforma seja realizada. Caso o montante não seja alcançado, a instituição poderá ter que devolver o recurso já recebido.

Os convites estão sendo vendidos por R$ 60, enquanto crianças de 6 a 10 anos pagam R$ 30.

A APAE reforça que a participação da população é fundamental para garantir um espaço mais seguro, adequado e acolhedor para os atendidos da instituição.

Mais informações e aquisição de convites podem ser obtidas pelos telefones (16) 99604-9053 ou (16) 99730-0416.

 
 

Leia TambÃ©m

HorÃ³scopo do dia: confira a previsÃ£o de hoje (09/03) para o seu signo
Entretenimento05h54 - 09 Mar 2026

HorÃ³scopo do dia: confira a previsÃ£o de hoje (09/03) para o seu signo

HorÃ³scopo do dia: confira a previsÃ£o de hoje (08/03) para o seu signo
Entretenimento05h52 - 08 Mar 2026

HorÃ³scopo do dia: confira a previsÃ£o de hoje (08/03) para o seu signo

Santa EudÃ³xia realiza a 1Âª Festa do Milho neste final de semana
TradiÃ§Ã£o08h20 - 07 Mar 2026

Santa EudÃ³xia realiza a 1Âª Festa do Milho neste final de semana

HorÃ³scopo do dia: confira a previsÃ£o de hoje (07/03) para o seu signo
Entretenimento07h10 - 07 Mar 2026

HorÃ³scopo do dia: confira a previsÃ£o de hoje (07/03) para o seu signo

Circuito Arena terÃ¡ ediÃ§Ã£o especial no Dia Internacional da Mulher
Entretenimento18h43 - 06 Mar 2026

Circuito Arena terÃ¡ ediÃ§Ã£o especial no Dia Internacional da Mulher

Ãšltimas NotÃ­cias