APAE de RibeirÃ£o Bonito promove almoÃ§o beneficente para arrecadar recursos para reforma

A APAE de Ribeirão Bonito realiza no dia 19 de abril de 2026, a partir das 11h30, um almoço beneficente aberto a toda a população. O evento acontecerá na Barraca da Festa e tem como objetivo arrecadar recursos para a reforma do telhado e a instalação da unidade principal da instituição.

A iniciativa busca reunir a comunidade em um momento de solidariedade e confraternização, além de contribuir para a continuidade dos atendimentos oferecidos pela entidade.

O cardápio preparado para o evento contará com porco, arroz, feijão gordo e saladas, além de música ao vivo com o cantor Adriano Perez, que ficará responsável pela animação durante o encontro.

De acordo com a organização, parte dos recursos necessários para a obra já foi destinada pelo Fórum, porém ainda é preciso complementar o valor para que a reforma seja realizada. Caso o montante não seja alcançado, a instituição poderá ter que devolver o recurso já recebido.

Os convites estão sendo vendidos por R$ 60, enquanto crianças de 6 a 10 anos pagam R$ 30.

A APAE reforça que a participação da população é fundamental para garantir um espaço mais seguro, adequado e acolhedor para os atendidos da instituição.

Mais informações e aquisição de convites podem ser obtidas pelos telefones (16) 99604-9053 ou (16) 99730-0416.