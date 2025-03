Acisc prepara decoraÃ§Ã£o especial de PÃ¡scoa na PraÃ§a do Mercado Municipal

Decoração de páscoa do ano passado - Crédito: arquivo

Uma explosão de cores, magia e encanto está prestes a tomar conta do coração de São Carlos! A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) convida a população para a inauguração do Jardim Encantado da Páscoa, um espaço lúdico e interativo criado especialmente para celebrar essa data tão especial.

O evento de abertura acontecerá no dia 03 de abril, às 19h30, na Praça do Mercado Municipal, no Centro da cidade. A iniciativa promete proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família, com decorações temáticas, iluminação especial e atrações encantadoras.

Entre os destaques do evento, está a presença do Coelho Dengo e da Cesta de Ovos, que prometem interagir com o público e tornar a experiência ainda mais doce e inesquecível. A proposta é proporcionar um ambiente repleto de cor, magia e alegria, onde crianças e adultos poderão se divertir e registrar momentos especiais.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destaca a importância do evento para a cidade: “Nosso objetivo é trazer um pouco mais de encanto e alegria para São Carlos. A Páscoa é um momento de renovação e união, e queremos proporcionar às famílias um espaço especial para celebrar essa data. Convidamos a todos para prestigiar essa linda iniciativa”, afirmou.

Parceria com a Induspar

A decoração especial de Páscoa em São Carlos foi realizada pela primeira vez no ano passado e foi um sucesso absoluto, transformando a cidade em um verdadeiro cenário de encanto e magia. Em 2025, essa tradição continua com a parceria entre a ACISC e a Induspar, que juntos trouxeram o Jardim Encantado da Páscoa. O projeto busca representar a renovação, a alegria e a doçura da celebração, por meio de elementos florais, iluminação especial e decorações interativas.

Um dos pontos altos da decoração é a Carruagem Iluminada, uma peça interativa que simboliza a magia e a transformação da Páscoa. Com luzes cintilantes e design encantador, a carruagem convida os visitantes a se envolverem e se deixarem levar pelo espírito lúdico da celebração.

