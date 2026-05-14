São Carlos é a 20ª cidade que mais gerou empregos em SP no 1º trimestre de 2026

Avenida São Carlos, na região central - Crédito: Lourival Izaque

O estado de São Paulo criou 183 mil vagas de emprego com carteira assinada no primeiro trimestre de 2026, segundo dados da Fundação Seade, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Dentro desse cenário positivo, São Carlos aparece entre os municípios paulistas com melhor desempenho na geração de empregos.

Somente em março, São Carlos registrou saldo positivo de 524 vagas formais, ficando entre as cidades do interior paulista que mais abriram postos de trabalho no período. No acumulado do primeiro trimestre, o município contabilizou 1.365 novas vagas com carteira assinada.

No recorte dos últimos 12 meses, São Carlos acumula 2.206 empregos formais criados, consolidando o município entre os destaques estaduais na geração de oportunidades de trabalho.

Os números reforçam o crescimento do mercado de trabalho local, impulsionado principalmente pelos setores de serviços, indústria e comércio. Em todo o estado, o setor de serviços liderou a criação de vagas em março, com mais de 49 mil novos postos de trabalho, seguido pela construção civil, indústria e comércio.

Além da geração de empregos, São Paulo também registrou o maior salário médio de admissão do país em março, com média de R$ 2.646,63, valor 12,6% superior à média nacional.

Entre as cidades paulistas, a capital liderou a geração de empregos no trimestre, seguida por municípios como Osasco, Bauru, Guarulhos e Campinas. São Carlos apareceu na 20ª colocação estadual no acumulado dos três primeiros meses do ano, à frente de cidades como Araraquara, Rio Claro e Taubaté.

Leia Também