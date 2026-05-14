(16) 99963-6036
quinta, 14 de maio de 2026
Trabalho

São Carlos é a 20ª cidade que mais gerou empregos em SP no 1º trimestre de 2026

14 Mai 2026 - 14h05Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Avenida São Carlos, na região central - Crédito: Lourival IzaqueAvenida São Carlos, na região central - Crédito: Lourival Izaque

O estado de São Paulo criou 183 mil vagas de emprego com carteira assinada no primeiro trimestre de 2026, segundo dados da Fundação Seade, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Dentro desse cenário positivo, São Carlos aparece entre os municípios paulistas com melhor desempenho na geração de empregos.

Somente em março, São Carlos registrou saldo positivo de 524 vagas formais, ficando entre as cidades do interior paulista que mais abriram postos de trabalho no período. No acumulado do primeiro trimestre, o município contabilizou 1.365 novas vagas com carteira assinada.

No recorte dos últimos 12 meses, São Carlos acumula 2.206 empregos formais criados, consolidando o município entre os destaques estaduais na geração de oportunidades de trabalho.

Os números reforçam o crescimento do mercado de trabalho local, impulsionado principalmente pelos setores de serviços, indústria e comércio. Em todo o estado, o setor de serviços liderou a criação de vagas em março, com mais de 49 mil novos postos de trabalho, seguido pela construção civil, indústria e comércio.

Além da geração de empregos, São Paulo também registrou o maior salário médio de admissão do país em março, com média de R$ 2.646,63, valor 12,6% superior à média nacional.

Entre as cidades paulistas, a capital liderou a geração de empregos no trimestre, seguida por municípios como Osasco, Bauru, Guarulhos e Campinas. São Carlos apareceu na 20ª colocação estadual no acumulado dos três primeiros meses do ano, à frente de cidades como Araraquara, Rio Claro e Taubaté.

Leia Também

Atacadão abre novas vagas de emprego com oportunidades em diferentes setores
São Carlos 08h17 - 13 Mai 2026

Atacadão abre novas vagas de emprego com oportunidades em diferentes setores

Feira Empregaaki UNICEP 2026 chega à 4ª edição com novas parcerias e mais oportunidades de emprego
Oportunidade 15h22 - 12 Mai 2026

Feira Empregaaki UNICEP 2026 chega à 4ª edição com novas parcerias e mais oportunidades de emprego

Feirão de Empregabilidade da Paraty Mobilidade oferece vagas em São Carlos neste sábado
Empregos09h34 - 09 Mai 2026

Feirão de Empregabilidade da Paraty Mobilidade oferece vagas em São Carlos neste sábado

Balcão do SCA oferece novas vagas de emprego; confira
Empregos13h01 - 08 Mai 2026

Balcão do SCA oferece novas vagas de emprego; confira

Prefeitura abre curso de eletricista exclusivo para mulheres
São Carlos 07h47 - 08 Mai 2026

Prefeitura abre curso de eletricista exclusivo para mulheres

Últimas Notícias