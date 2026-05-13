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quarta, 13 de maio de 2026
São Carlos

Atacadão abre novas vagas de emprego com oportunidades em diferentes setores

13 Mai 2026 - 08h17Por Da redação
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Atacadão São Carlos - Crédito: arquivo Atacadão São Carlos - Crédito: arquivo

O Atacadão está com vagas de emprego abertas para a unidade de São Carlos. As oportunidades são para contratação em regime CLT e contemplam diferentes áreas de atuação.

A rede atacadista está presente em todos os estados do Brasil e conta atualmente com 415 pontos de operação, entre lojas de autosserviço, atacados de entrega e centros de distribuição. A empresa também figura entre os maiores empregadores do país, com cerca de 76 mil colaboradores.

Confira as vagas disponíveis em São Carlos:

  • Operador de Caixa
  • Empacotador - Pessoa com deficiência - Atacadão
  • Banco de Talentos - Pessoas com Deficiência
  • Operador de Cartões 
  • Auxiliar de Cozinha 
  • Líder de Setor 
  • Fiscal de Prevenção e Perdas
  • Menor aprendiz
  • Operador de Caixa
  • Repositor PCD
  • Açougueiro
  • Operador Caixa PCD
  • Cartazista
  • Fiscal de Prevenção de Perdas
  • PCD
  • Açougueiro

Os interessados podem buscar mais informações e realizar cadastro diretamente no portal oficial de carreiras da empresa, neste link

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