Atacadão abre novas vagas de emprego com oportunidades em diferentes setores

Atacadão São Carlos - Crédito: arquivo
O Atacadão está com vagas de emprego abertas para a unidade de São Carlos. As oportunidades são para contratação em regime CLT e contemplam diferentes áreas de atuação.
A rede atacadista está presente em todos os estados do Brasil e conta atualmente com 415 pontos de operação, entre lojas de autosserviço, atacados de entrega e centros de distribuição. A empresa também figura entre os maiores empregadores do país, com cerca de 76 mil colaboradores.
Confira as vagas disponíveis em São Carlos:
- Operador de Caixa
- Empacotador - Pessoa com deficiência - Atacadão
- Banco de Talentos - Pessoas com Deficiência
- Operador de Cartões
- Auxiliar de Cozinha
- Líder de Setor
- Fiscal de Prevenção e Perdas
- Menor aprendiz
- Operador de Caixa
- Repositor PCD
- Açougueiro
- Operador Caixa PCD
- Cartazista
- Fiscal de Prevenção de Perdas
- PCD
- Açougueiro
Os interessados podem buscar mais informações e realizar cadastro diretamente no portal oficial de carreiras da empresa, neste link.