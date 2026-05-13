Atacadão abre novas vagas de emprego com oportunidades em diferentes setores

Atacadão São Carlos - Crédito: arquivo

O Atacadão está com vagas de emprego abertas para a unidade de São Carlos. As oportunidades são para contratação em regime CLT e contemplam diferentes áreas de atuação.

A rede atacadista está presente em todos os estados do Brasil e conta atualmente com 415 pontos de operação, entre lojas de autosserviço, atacados de entrega e centros de distribuição. A empresa também figura entre os maiores empregadores do país, com cerca de 76 mil colaboradores.

Confira as vagas disponíveis em São Carlos:

Operador de Caixa

Empacotador - Pessoa com deficiência - Atacadão

Banco de Talentos - Pessoas com Deficiência

Operador de Cartões

Auxiliar de Cozinha

Líder de Setor

Fiscal de Prevenção e Perdas

Menor aprendiz

Operador de Caixa

Repositor PCD

Açougueiro

Operador Caixa PCD

Cartazista

Fiscal de Prevenção de Perdas

PCD

Açougueiro

Os interessados podem buscar mais informações e realizar cadastro diretamente no portal oficial de carreiras da empresa, neste link.

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