Feira Empregaaki UNICEP 2026 chega à 4ª edição com novas parcerias e mais oportunidades de emprego

Unicep da Miguel Petroni - Crédito: divulgação

No dia 13 de junho de 2026, das 9h às 13h, o Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) promoverá mais uma edição da Feira Empregaaki, evento que se consolida como uma das principais iniciativas para a conexão entre estudantes, empresas e a comunidade em geral. A 4° edição da Feira será a maior já realizada, trazendo novas parcerias e expandindo a disponibilidade de vagas ofertadas.

O objetivo do Empregaaki é reunir empresas da região, de diferentes segmentos, que estão buscando por novos talentos e profissionais em busca de uma oportunidade, promovendo um ambiente de networking e trocas de experiência entre estes. Com o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, através do Departamento de Trabalho, emprego e renda, e do Grhoup, o evento reforça seu compromisso em gerar oportunidades reais de inserção e reinserção dos participantes no mercado de trabalho.

Em 2026, a Feira será aberta a comunidade, com oportunidades de vagas voltadas não só para estudantes, como também para o público em geral. Dessa forma, as empresas oferecerão vagas de estágio, jovem aprendiz, trainee e em regime CLT para os diferentes níveis de escolaridade, sendo uma excelente oportunidade tanto para quem está iniciando a carreira quanto para quem busca recolocação profissional.

Com uma estrutura ampliada, novas parcerias e um número ainda maior de oportunidades, a Feira Empregaaki UNICEP 2026 convida estudantes, profissionais e toda a comunidade de São Carlos e região a participarem desse grande encontro, que conecta talentos ao mercado e impulsiona carreiras. Em edições anteriores, a Feira contou com a participação de mais de mil alunos e mais de 60 empresas, números que demonstram a relevância dessa iniciativa e reforça a possibilidade de impacto no mercado de trabalho da região.

Serviço

Feira Empregaaki UNICEP 2026 — 4ª edição

Quando: 13 de junho de 2026, das 9h às 13h

Onde: Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) — São Carlos/SP

Entrada: Gratuita e aberta ao público

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