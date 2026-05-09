Feirão de Empregabilidade da Paraty Mobilidade oferece vagas em São Carlos neste sábado

A Paraty Mobilidade realiza neste sábado, 9 de maio, um Feirão de Empregabilidade em São Carlos com oportunidades de trabalho em diferentes áreas do transporte coletivo. O evento acontece das 9h às 12h, na praça do Mercado Municipal de São Carlos, em parceria com a Casa do Trabalhador e o SEST SENAT.

A iniciativa busca aproximar a população das vagas disponíveis na empresa, que atualmente conta com cerca de 2 mil colaboradores e atuação consolidada no interior paulista. Durante toda a manhã, os interessados poderão realizar cadastro para processos seletivos, receber orientações profissionais e tirar dúvidas diretamente com recrutadores da companhia.

Entre as oportunidades abertas estão vagas para motorista, manobrista, mecânico, eletricista, borracheiro e funileiro.

Segundo a supervisora de Recursos Humanos da empresa, Eliane Mauri, o evento foi planejado em um ponto estratégico da cidade para facilitar o acesso da população.

“Foi algo pensado nesse público, a localização é estratégica, de bastante movimento. Estamos animados com o evento”, destacou.

Ela também ressaltou a importância da aproximação entre empresa e comunidade.

“Além disso, estamos mais perto da comunidade, que terá a oportunidade de conhecer mais da Paraty. Uma empresa consolidada, que possui aproximadamente 2 mil colaboradores e que é muito bem administrada, com novas oportunidades de emprego”, completou.

Para tornar o ambiente mais acolhedor, principalmente para as famílias e crianças, haverá distribuição de pipoca e sorteio de brindes ao longo do evento.

GiroBus será atração no evento

Um dos destaques do Feirão de Empregabilidade será a presença do GiroBus, veículo da Paraty Mobilidade que ficará estacionado no Mercado Municipal realizando cadastros e interagindo com o público.

A expectativa da organização é transformar o feirão em uma ponte entre profissionais em busca de emprego e as oportunidades oferecidas pela empresa.