Artesp abre concurso público para 142 vagas em cargos de nível médio e superior

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) lançou edital de concurso público com 142 vagas efetivas para cargos de nível médio e superior, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os salários vão de R$ 3.944 a R$ 12.070.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (31), marca uma nova fase da Agência, que passou por uma reestruturação institucional e ampliou suas atribuições, passando a regular e fiscalizar todos os modais de transporte concedidos no estado: rodoviário, metroferroviário, coletivo intermunicipal, aeroportuário e hidroviário.

As 142 vagas estão distribuídas entre funções de nível médio e superior, com jornadas de 40 horas semanais. O cargo de nível médio é de Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I. Já para o nível superior, há vagas para Analista de Suporte à Regulação de Transporte e Especialista em Regulação de Transporte, com possibilidades de ingresso em diversas formações. As vagas abrangem carreiras técnicas e de gestão em áreas como engenharia, economia, administração, direito, tecnologia da informação e regulação de transportes, entre outras.

As remunerações e benefícios seguem o plano de cargos da Agência e estão descritos no edital disponível no site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br. Veja abaixo:

Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I – R$ 3.944

Analista de Suporte à Regulação de Transporte I – R$ 10.366

Especialista em Regulação de Transporte I – R$ 12.070

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, entre 3 de novembro e 1º de dezembro, até as 23h59 (horário de Brasília), no site da Fundação Carlos Chagas. A taxa de inscrição é de R$ 55 para cargos de nível médio e R$ 100 para cargos de nível superior, com pagamento até 2 de dezembro de 2025. O edital prevê isenção ou redução da taxa com critérios estabelecidos.

“O concurso representa um passo importante na consolidação da nova estrutura da Agência. Com o reforço dos quadros técnicos, a Artesp amplia sua capacidade de atuação em todos os modais de transporte sob concessão e fortalece a regulação e o planejamento da mobilidade no Estado”, destaca André Isper, diretor-presidente da ARTESP.

O concurso prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%) e candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI), além da possibilidade de uso do nome social por travestis e transexuais.

Provas

As provas estão previstas para o dia 25 de janeiro de 2026, na cidade de São Paulo. O processo seletivo inclui provas objetivas e, para determinados cargos, provas discursivas e/ou de títulos, conforme o cargo.

O conteúdo programático abrange conhecimentos gerais, legislação aplicável à regulação de transportes e temas específicos da área de atuação.

Agência SP

