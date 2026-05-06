Colisão deixa motociclista ferido na Vila Isabel

Crédito: SCA

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quarta-feira (6), no bairro Vila Isabel, em São Carlos.



De acordo com as informações, ambos os veículos trafegavam pela rua Santa Gertrudes, porém em sentidos opostos. O motociclista, de 29 anos, seguia no sentido centro–bairro, enquanto o carro vinha no sentido contrário, bairro–centro.

No momento em que o condutor do automóvel tentou realizar uma conversão para a Rua da Paz, não percebeu a aproximação da motocicleta, ocorrendo a colisão.



O motociclista sofreu trauma no tornozelo e na perna. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

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