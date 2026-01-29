Colisão entre moto e carro deixa dois feridos

Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (29), no bairro Vila Costa do Sol, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, ambos os veículos seguiam pela avenida Araraquara, no sentido centro–bairro, quando o condutor de um Ford Fiesta realizou a conversão para acessar a rua Presidente Vargas. Durante a manobra, o motociclista não conseguiu evitar a colisão e atingiu a lateral do automóvel, sendo arremessado ao solo.

Com o impacto, a motocicleta acabou sendo projetada e atingiu um pedestre de 63 anos, que caminhava pela via no momento do acidente. O condutor da moto, um homem de 27 anos, apresentava suspeita de fratura em uma das pernas. Já o pedestre sofreu trauma na perna e no joelho.

Ambas as vítimas foram socorridas por equipes do SAMU de São Carlos e encaminhadas à Santa Casa para atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o registro da ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

